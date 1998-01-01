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Anex и «Интурист» полетят в следующем месяце в Египет из 12 регионов

Программы зимних полетов на Красное море на крыльях Azur Air продлятся с ноября по март

Как сообщил ранее АТОР, туроператоры Anex и «Интурист» увеличили объем чартерной перевозки на зимний сезон в Шарм-эль-Шейх и Хургаду еще на семь городов вылета.

Теперь чартеры этих туроператоров смогут летать из 12 регионов РФ. Стоимость недельного тура в Египет осенью и зимой начинается от 101 тыс. руб. на двоих.

Anex предложил своим туристам больше туров в Египет в зимнем сезоне на чартерной перевозке. На бортах AZUR air вместе с туристами Anex будут летать путешественники «Интуриста». Расширение географии полетов происходит в соответствии с устойчивым спросом на направлении.

«Популярность Египта растет. В числе главных причин – выгодные предложения от отелей, разумные тарифы авиакомпаний, развитие сервиса и появление новых премиальных объектов размещения», – отметили в пресс-службе Anex

Расширение полетной программы произошло за счет добавления семи городов вылета: Екатеринбурга, Уфы, Самары, Тюмени, Минеральных Вод, Сочи и Казани. Старт программ в конце ноября (зависит от города), завершение программы – в марте.

С учетом уже заявленной полетной программы, в зимнем сезоне туристы Anex и «Интуриста» будут летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из 12 городов РФ.

Шарм-эль-Шейх:

Москва

Санкт-Петербург

Уфа

Самара

Тюмень

Минеральные Воды

Екатеринбург

Казань

Сочи

Хургада:

Уфа

Екатеринбург

Казань

Минеральные Воды

Сочи

Омск

Пермь

Новосибирск

Самара

Норма бесплатного провоза багажа на рейсах составляет 10 кг и 5 кг ручной клади. Багаж можно докупить, при желании в тур можно также добавить индивидуальный трансфер, отметили в Anex.

В Anex говорят, что туристы отдают предпочтение отелям разных категорий, но особенно активно бронируют высокоуровневые гостиницы.

Если лететь из Москвы в середине декабря (период низких цен) в отель 4*/«все включено» на 7 ночей, то можно будет уложиться в 101 тыс. руб. на двоих. Если на этих же условиях, но из Екатеринбурга – от 180 тыс. руб.

/TOURBUS.RU