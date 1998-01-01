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25 октября
Anex и «Интурист» полетят в следующем месяце в Египет из 12 регионов
Программы зимних полетов на Красное море на крыльях Azur Air продлятся с ноября по март
Как сообщил ранее АТОР, туроператоры Anex и «Интурист» увеличили объем чартерной перевозки на зимний сезон в Шарм-эль-Шейх и Хургаду еще на семь городов вылета.
Теперь чартеры этих туроператоров смогут летать из 12 регионов РФ. Стоимость недельного тура в Египет осенью и зимой начинается от 101 тыс. руб. на двоих.
Anex предложил своим туристам больше туров в Египет в зимнем сезоне на чартерной перевозке. На бортах AZUR air вместе с туристами Anex будут летать путешественники «Интуриста». Расширение географии полетов происходит в соответствии с устойчивым спросом на направлении.
«Популярность Египта растет. В числе главных причин – выгодные предложения от отелей, разумные тарифы авиакомпаний, развитие сервиса и появление новых премиальных объектов размещения», – отметили в пресс-службе Anex
Расширение полетной программы произошло за счет добавления семи городов вылета: Екатеринбурга, Уфы, Самары, Тюмени, Минеральных Вод, Сочи и Казани. Старт программ в конце ноября (зависит от города), завершение программы – в марте.
С учетом уже заявленной полетной программы, в зимнем сезоне туристы Anex и «Интуриста» будут летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из 12 городов РФ.
Шарм-эль-Шейх:
Москва
Санкт-Петербург
Уфа
Самара
Тюмень
Минеральные Воды
Екатеринбург
Казань
Сочи
Хургада:
Уфа
Екатеринбург
Казань
Минеральные Воды
Сочи
Омск
Пермь
Новосибирск
Самара
Норма бесплатного провоза багажа на рейсах составляет 10 кг и 5 кг ручной клади. Багаж можно докупить, при желании в тур можно также добавить индивидуальный трансфер, отметили в Anex.
В Anex говорят, что туристы отдают предпочтение отелям разных категорий, но особенно активно бронируют высокоуровневые гостиницы.
Если лететь из Москвы в середине декабря (период низких цен) в отель 4*/«все включено» на 7 ночей, то можно будет уложиться в 101 тыс. руб. на двоих. Если на этих же условиях, но из Екатеринбурга – от 180 тыс. руб.
/TOURBUS.RU
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