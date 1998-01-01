Россияне назвали самые нужные и бесполезные сервисы в отелях

60% россиян пользуются дополнительными платными услугами, которые предлагают гостиницы, выяснил сервис для путешествий Ozon Travel. Привычки практически не меняются вне зависимости от того, путешествует ли человек по работе или в отпуске.

Транспорт в топе услуг, а вот мини-баром пользуются меньше 13%.

В исследовании Ozon Travel приняли участие жители российских городов-миллионников. Больше половины из них останавливаются в отелях раз в год (62%) и рассчитывают потратить в отпуске не более 50 тысяч рублей на человека, не считая дороги (52%). Более трети опрошенных останавливаются в гостиницах во время командировок.

Чаще всего гости отеля обращаются за помощью с заказом такси, следует из опроса. Этот сервис оказался самым популярным как у туристов (25%), так и среди командировочных (27%).

Также в топе заказ трансфера — его использует 20% постояльцев. Бассейном, сауной и фитнесом пользуется каждый пятый, мини-баром — каждый десятый. При этом доля заинтересованных в этих сервисах остается неизменной независимо от цели поездки.

Кроме того, исследование выяснило, как россияне оценивают полезность дополнительных сервисов в отеле. Так, 4 из 10 назвали услуги позднего выезда и хранения багажа самыми важными. Замыкает тройку заказ еды и напитков в номер, который сочли полезным 31% опрошенных.

Химчистку и прачечную считает необходимой в отеле каждый четвертый опрошенный. При этом заказ такси — самый часто используемый сервис, согласно опросу — оказался в рейтинге полезности лишь на восьмом месте с 19% голосов.

Самой ненужной, по мнению опрошенных, стала услуга по организации церемонии предложения руки и сердца. На ее нерелевантность указали 36% респондентов. Ниже по «странности» расположились уход за животными (20%), возможность разбудить гостя к определённому времени (16%).

Помимо прочих факторов, 7% опрошенных отметили, что эти вещи можно сделать самостоятельно. Опция аренды конференц-зала показалась ненужной 14% опрошенных, а мини-бар оказался в рейтинге «бесполезнее» проката спортивного инвентаря и химчистки (9%, 7% и 4% соответственно).

/TOURBUS.RU