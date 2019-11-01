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17 января
Выяснилось, что чаще всего забывают наши туристы в поездках
В топе забытых вещей - одежда, косметика, духи и телефоны
Обувь, одежда, косметика, духи и телефоны вошли в топ вещей, которые чаще всего забывают в поездках. Об этом говорится в результатах опроса сервиса путешествий “Туту”, в котором приняли участие более тысячи человек.
На первом месте среди забытых вещей одежда и уличная обувь – их оставляют в поездках 10,03% опрошенных. На втором месте – средства ухода, косметика и духи, которые забывают 8,6% респондентов.
Телефон, фотоаппарат, другую технику и зарядные устройства не находили по возвращению из путешествия 6,18% участников опроса.
Далее по популярности следуют еда и напитки – 5,58%, лекарства – 5,13%, украшения – 4,83%.
Еще 4,3% забывали привезти из путешествия домашние тапочки.
Замыкают рейтинг забытых вещей деньги и банковские карты – их оставляли 2,87%, рюкзаки, сумки и чемоданы – 2,49%, кипятильник – 2,34%, одеяло, а также документы: паспорт, страховку, билеты – по 2,26%. Еще 1,96% участников оставляли в путешествии ключи от дома.
При этом 26,09% опрошенных заявили, что никогда ничего не оставляли в поездках, а 15,08% не нашли своих забытых вещей в списке опроса.
Путешественники также рассказали, сколько вещей обычно берут с собой в путешествие Большинство – 47,29%, путешествуют только с ручной кладью. Чемодан и ручную кладь берут 35,16%, а только чемодан – 10,31%. Ручную кладь и несколько чемоданов везут в путешествие 4,31%, а 2,93% – затруднились ответить.
Напомним, что ранее мы сообщали, что сервис «Яндекс Путешествия» провел опрос и выяснил, готовы ли россияне отказаться от Интернета во время отдыха.
Оказалось, что большинству россиян (81%) важно иметь доступ в сеть во время отпуска, но при этом почти половина респондентов (46%) при выборе между Интернетом и путешествием выберут второе.
Почти каждый второй россиянин начинает сильно переживать, если в отпуске у него пропадает доступ к Интернету, показал опрос сервиса. 45% признались, что начинают чувствовать себя некомфортно, если у них пропадает сеть.
Около половины (42%) россиян хоть и не против отдохнуть от информационного шума, но даже в отпуске им важно читать новости и периодически проверять свои соцсети. Для 34% критически важно иметь доступ к мобильному интернету во время путешествий, чтобы оставаться на связи.
20% хотели бы куда-то ехать и отдохнуть от Интернета и соцсетей, но по разным причинам не могут себе этого позволить. И лишь 10% сообщили, что во время поездок им не нужен Интернет вовсе.
/TOURBUS.RU
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