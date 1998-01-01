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В турофисе Таиланда - новый руководитель

Директором московского офиса Туристического управления Таиланда назначена г-жа Канчана Синг-Удом

Директором московского офиса Туристического управления Таиланда назначена г-жа Канчана Синг-Удом, - сообщили нам в турофисе королевства.

Новый руководитель видит своим ключевым ориентиром дальнейшее планомерное укрепление отношений между королевством и Российской Федерацией.

Канчана Синг-Удом сменила на этом посту Ханитту Панворават, чей трехлетний срок полномочий подошел к концу. В этом качестве она сможет проявить творческие способности, которые начали раскрываться еще во время получения образования.

Г-жа Синг-Удом получила три высших образования в области искусств и начинала свою карьеру в Туристическом управлении в качестве графического дизайнера. Спустя 17 лет стала начальником отдела международной оценки рекламы, а позже возглавила маркетинговую группу стран Европы, Африки, Ближнего Востока и Америки.

В октябре 2023 года Канчана Синг-Удом приступила к обязанностям директора по маркетингу в Азии и Тихоокеанском регионе, а теперь возглавит московский офис Туристического управленияТаиланда, в зону ответственности которого входят 10 стран.

Как рассказали нам также в турофисе, особую гордость для главы организации составляет участие в важных для развития туристической индустрии королевства проектах. Канчана Синг-Удом проводила исследования для маркетинговой кампании Open to the New Shades, принимала участие в повышении узнаваемости бренда Amazing Thai в прессе и посредством организации мероприятий.

В 2017 году она была назначена руководителем проекта гида Мишлен по Таиланду, запущенному в 2017 году и способствующего повышению прибыльности ресторанного бизнеса.

А во время пандемии стала одним из разработчиков концепции Phangnga Prompt для Центра управления ситуацией с COVID-19, что позволило стране обеспечить максимальный комфорт и безопасность путешественников.

Отметим, что ранее в этом месяце АТОР сообщал, что несмотря на повышение цен, загрузка номеров в некоторых отелях курортов Таиланда, в частности Пхукета, на декабрь – январь уже сейчас близка к 100%.

«В этом году туристы в плане зимнего отдыха активизировались раньше обычного, говорят туроператоры и турагенты. Большинство бронирований Таиланда на новогодний период сделано уже в конце июля – начале августа, практически за полгода до заезда.

На загрузке отелей сказывается то, что в этом году увеличилось количество стран, граждане которых могут получить визу в Таиланд по прилету. К ним добавились Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие», - отметили в АТОР.

Согласно статистике, с января по июль этого года Таиланд посетило более миллиона туристов из России.

Это на 17% больше, чем за тот же период годом ранее.

/TOURBUS.RU