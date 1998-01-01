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Эксперты: Интерес к турам в Китай заметно вырос из-за отложенного спроса

Глубина бронирований поездок в Китай сейчас достигает весны 2025 года

Объем продаж организованных туров в Китай продолжает расти, глубина бронирований достигает весны 2025 года, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».

"Турпоток в Китай за последний год вырос в разы из-за отложенного спроса и закрытия некоторых других популярных направлений. Бронируют до марта 2025 года.

Группы набираем по 5О-60 человек каждую неделю, причем россияне теперь охотно едут в Китай и летом, когда там сильная жара", - рассказал владелец компании Go China Сергей Седов, которого цитирует пресс-служба РСТ.

По его словам, как и до пандемии, наиболее востребованными остаются классические экскурсионные программы в Китай и комбинированные туры – экскурсии плюс пляжный отдых, бизнес-поездки, лечение и т.д.

"В сентябре-октябре наступает лучший сезон для путешествий по Китаю, на некоторые даты этого периода группы уже закрыты – прежде всего, на школьные каникулы в конце октября. В целом глубина продаж растет", - уточнил г-н Седов.

В компании ITM group также отметили взрывной рост спроса на Китай и назвали ту же причину – отложенный спрос, а также в целом растущий интерес к азиатским направлениям.

"У наших туристов особой популярностью пользуются туры Шанхай – Хайнань, Пекин – Хайнань, многодневные программы с посещением городов Чэнду, Сиань, Лоян, а также горы Аватара в Чжанцзяцзе", - рассказала руководитель департамента продаж и разработки продукта Юлия Соколова.

Из новинок эксперт упомянула туры на блоках китайских авиаперевозчиков Air China и China Eastern Airlines. Из тенденций – переориентацию турпотока с Пекина на Шанхай из-за большей туристической привлекательности, а также возросший интерес к другим городам страны – Яншо, Гуйлинь, Чэнду. В ближайшее время у оператора появятся туры, сформированные на базе прямых рейсов Hainan Airlines в Хайкоу – столицу провинции Хайнань.

По ее словам, глубина продаж достигает шести месяцев, сейчас менеджеры компании обрабатывают заявки на февраль-март 2025 года.

"Туристам, планирующим путешествие в начале следующего года, следует поторопиться с принятием решения: китайский Новый год в 2025 году будут отмечать с 29 января по 12 февраля, а в этот период сами китайцы активно путешествуют и сложно найти места в отелях", - заметила Соколова.

Руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов отметил, что объемы перевозки в КНР за год выросли, в частности на Хайнань, что подтверждает рост спроса на пляжный отдых в Китае.

«У нас расписание групповых выездов заявлено до конца следующего года, уже берут туры на май. Практически на каждую дату закрыто по одной-две группы, открываем новый набор», – уточнил эксперт.

По данным Погранслужбы ФСБ, в первом полугодии в Китай с целью туризма выехали 406 тыс. российских граждан. За тот же период 2023 года этот показатель составил 28,2 тыс.

/TOURBUS.RU