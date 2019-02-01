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Алжир хочет в пять раз увеличить число туристов, в том числе за счет россиян

Североафриканская страна связана с Москвой прямыми рейсами, однако пока что не пользуется спросом на нашем рынке

Правительство Алжира, сообщает Euronews, поставило целью увеличить поток иностранных туристов в страну в пять раз – до 12 млн человек к 2030 году. В 2023 году Алжир посетили лишь 2,5 млн гостей.

По словам министра туризма и ремесел Алжира Мохтара Дидуши, для достижения этого результата разработана стратегия, включающая планы развития инфраструктуры, привлечения в отрасль инвестиций, улучшения сферы услуг, усиление рекламных активностей и создания «прочной правовой базы» для регулирования рынка. В частности, для инвесторов, желающих вкладываться в туризм, уже доступны порядка 250 зон для застройки.

Объем номерного фонда страны к 2030 году должен увеличиться на 300 тыс. комнат, то есть примерно в два раза.

По данным Всемирной туристской организации, Алжир – третья в Африке страна по темпам роста туризма.

В Алжире проживают порядка 45 млн человек, туда прилетают 2,5 млн туристов, в стране открыты чуть более 1,5 тыс. отелей.

При этом в соседнем Марокко с населением около 39 млн человек, открыты 4,2 тыс. отелей вместимостью порядка 750 тыс. номеров, в 2023 году страну посетили 14,5 млн. туристов.

По оценке Oxford Business Group только 10% номерного фонда Алжира соответствует международным нормам.

Однако подвижки есть – в 2009 году на правах пионера первый по-настоящему международный отель под брендом Ibis в Алжире построила французская Accor Group, позже сеть расширилась до 20 отелей под разными брендами по всей стране. А вслед за ними «подтянулись» Marriott, Hyatt, Redisson и так далее.

Как сообщает АТОР, инвесторам в Алжире предлагается развивать не только морские курорты, но также горные и термальные. По словам генерального директора Национального агентства по развитию туризма Салима Мехеннауи, в стране 248 горячих источников.

Увеличивать количество туристов Алжир планирует за счет путешественников из Франции, Италии, Испании, Китая и России.

Как отмечают, однако, эксперты АТОР, на данный момент объем бронирований туров в Алжир у российских туристов исчисляется даже не десятками, а единицами.

В 2024 году клиенты «Русского Экспресса», рассказали в компании, совершали единичные бронирования туров в Алжир, и почти все – через динамическую систему пакетирования туроператора Online Express.

Все продажи включали только наземное обслуживание (отели) в столице и крупнейшем городе государства – Алжире. В основном ехали в отели 3* с питанием завтрак или полупансион, а также без питания.

«Страна очень интересная, хотя для россиян она визовая. Но виза оформляется как правило совсем без проблем. Конечно, это не массовое направление, пляжного отдыха, несмотря на огромную береговую линию, в Алжире фактически нет. В основном, это экскурсионные программы, плюс столица страны (тоже Алжир) — интереснейший город, который одно время даже называли «африканским Парижем», – рассказывают в Space Travel.

В компании также говорят о единичных заявках на туры в Алжир, причем недешевых.

Сейчас национальная авиакомпания Алжира Air Algerie летает в Москву трижды в неделю. Рейсов в Санкт-Петербург по данным на сайте перевозчика нет, хотя они и были ранее заявлены. Стоимость перелета «туда-обратно» в середине сентября начинается от 80 тыс. рублей (тариф с провозом регистрируемого багажа до 23 кг.).

По словам представителя Space Travel, рейсы Air Algerie удобны для стыковочных перелетов в Европу. В первую очередь – во Францию.

В Space Travel предположили, что для увеличения турпотока из России властям Алжира следует отменить визы для россиян и/или предоставить возможность безвизового транзита сроком до недели.

/TOURBUS.RU