Илья Уманский: “Всего 10% компаний подключились к Электронной путевке"

Президент РСТ отмечает, что ситуация осложняется тем, что весной были обновлены правила работы с системой

Как напоминает «Интерфакс», с 1 сентября 2024 года туроператоры по внутреннему и въездному туризму должны подключиться к системе "Электронная путевка" и вносить в нее данные о реализуемом турпродукте. При этом у предпринимателей остается еще два месяца на то, чтобы провести аттестацию своих автоматизированных рабочих мест и информационных систем - процесс должен быть завершен к 1 ноября 2024 года.

Если туроператор не подключится к системе и трижды в течение трех последовательных месяцев не внесет в нее данные, он исключается из федерального реестра туроператоров и фактически лишается возможности вести деятельность.

При этом большинство компаний продолжают испытывать трудности с подключением, сообщил президент Российского союзу туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"В вебинаре по электронной путевке, организованном РСТ, приняло участие 750 компаний. Согласно опросу, всего 10% из них подключились к системе, 65% - пока "пытаются разобраться, что для этого нужно сделать". У них осталось очень мало времени, чтобы подключиться и работать в легальном поле", - цитирует его пресс-служба РСТ.

Как отметил г-н Уманский, ситуация осложняется тем, что в апреле 2024 года были обновлены правила работы с системой.

"Теперь чтобы пройти аттестацию и получить сертификат безопасности, каждый туроператор должен подготовить 47 документов. Сделать это самостоятельно компаниям трудно в силу узкой специфичности некоторых документов, соответственно нужна профессиональная помощь, на которую надо потратить не менее 100-150 тыс. рублей", - рассказал эксперт.

Учитывая ситуацию, РСТ предложил оформить подключение к системе "Электронная путевка" через компанию-оператора: она получает аттестацию и предоставляет всем игрокам рынка единый шлюз, через который и отправляются данные в систему.

"Шлюз облегчает организацию передачи данных, так как берет на себя большую часть технических вопросов. Он также обеспечивает соответствие всем требованиям безопасности, что уберегает турфирму от штрафов за возможные нарушения. Для решения этого вопроса РСТ заключил партнерское соглашение с одной из IT-компаний", - пояснил г-н Уманский.

Отметим однако, что еще в середине августа в РСТ выражали обеспокоенность в связи с работой с электронной путевкой с помощью сторонних компаний-шлюзов.

Так, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов отмечал, что "На рынке есть предложения "шлюзов", то есть компаний, которые имеют соответствующую аттестацию и готовы предоставить интерфейс для передачи данных, предлагая обслуживать туроператоров на абонентской основе.

Но, во-первых, абонентская плата за год практически оказывается равна тем самым 100 тыс. рублей, которые надо заплатить за аттестацию вашего рабочего места.

Во-вторых, нужно доверять сторонней организации, которой вы «сгружаете» персональные данные клиентов", - заметил он.

По словам г-на Мохова, в августе РСТ направил запрос в Минэкономразвития в целях разъяснения порядка работы через сторонние "шлюзы".

/TOURBUS.RU