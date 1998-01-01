Новости Премия «Кардо»: Событийный туризм привлек в Ставрополь гостей из 47 стран Красочный международный фестиваль уличного спорта, искусства и туризма прошел в столице Ставрополья уже в седьмой раз

С 22 по 25 августа Ставрополь стал площадкой для проведения гранд-финала VII Международной конкурс-премии "Кардо" (так называлась центральная улица в городах Римской империи, например, в Иерусалиме — ред.) - проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей. Мероприятие собрало более 2500 участников из всех регионов России и 47 стран мира, в том числе Китая, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Перу, Чили, Египта, Мексики, Японии, Сингапура, США и даже Новой Зеландии. Первая и единственная в мире премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта зародилась семь лет назад именно на Ставрополье и уже сумела приобрести международную известность, объединяя вокруг России молодежь из разных стран мира. По словам генерального директора проекта "Кардо" Валентина Работенко, - география проекта постоянно расширяется: за год количество стран-участниц и туристов, посещающих в эти дни Ставрополь, выросло почти вдвое. « В прошлом году мероприятие собрало представителей порядка 20 стран, - уточняет он, - В этот раз впервые представлен ряд таких европейских стран, как Испания, Италия, Голландия; страны Латинской Америки и даже Новая Зеландия . Значительно выросло число участников из стран БРИКС. США впервые принимает участие. Победителей определяли в 11 номинациях, это и хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг и др». Открывая мероприятие, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что «проведение такого масштабного спортивного и туристического события еще раз доказывает, что Россия открыта для всех и объединяет людей из разных стран и континентов. Ставрополье уже не первый раз принимает «Кардо» и делает это достойно. Очень надеюсь, что такое мероприятие поможет иностранным участникам, туристам по-настоящему открыть нашу страну, узнают Россию такой, какая она есть. Спорт и творчество — это то, что объединяет людей, помогает находить единомышленников и привлекать в регион новых туристов». Завершился фестиваль громким концертом известной американской рэп-группы Onix, а на видеоэкранах во время церемонии высвечивался силуэт слона – бренда Ставрополя. Как оказалось, за двести лет на территории края раскопали более 12 видов и 8 родов хоботных. За это местные ученые и прозвали Ставрополье «Родиной слонов». Сегодня для посетителей Ставропольского музея им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве открыты две уникальные находки 3-миллионной давности: знаменитая парочка Южных слонов Архип и Нюся, - именно они сделали Ставрополь единственным местом на планете, где представлены два почти полных раздельнополых скелета. «Участие в гранд-финале - это также межкультурное общение молодежи из разных стран, которое закладывает настоящую и длительную дружбу на основе общих интересов, - добавил Валентин Работенко. - Именно молодежь будет определять, каким наш мир будет в ближайшем будущем. Церемония открытия транслировалась в онлайн-режиме в ряде стран мира и огромное количество людей узнали Россию через Ставрополь, узнали город, стали его частью, у них появились друзья в других городах и странах». В целом, в этом году на Ставрополье запланировано почти 40 крупных фестивалей, соревнований, выставок и форумов, что, по мнению властей, привлечет в регион еще больше туристов. Так, по словам министра туризма и оздоровительных курортов региона Андрея Толбатова, событийный туризм: культурно-зрелищные, гастрономические проекты и, конечно, спортивные - отличное дополнение к бальнеологическому и экскурсионному туризму, так популярному на Ставрополье. /TOURBUR.RU

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