Артур Мурадян: «До уровня 2019 года цены уже не опустятся»

Стоимость туров за рубеж напрямую зависит от волатильности валют, затрат на перевозку, при оптимистичном сценарии цены в 2025 году вырастут в пределах инфляции, а в случае ослабления рубля путевки станут ощутимо дороже для российских туристов, считает гендиректор компании Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

"Главный фактор роста цен на зарубежные туры – это обменный курс рубля. Если курс нацвалюты укрепится, то цены на туры окажутся ниже текущих значений, но в случае его ослабления, туры будут существенно дороже, даже если поставщики услуг никакой индексации проводить не будут", - написал он в своем телеграм-канале, который цитирует «Интерфакс».

Как отметил г-н Мурадян, стоимость тура формируется из нескольких компонентов, наиболее важные из них – стоимость размещения и цена перевозки.

"Стоимость размещения, как правило, индексируется перед началом высокого сезона на величину 5-15%. Зависит это от массы переменных: от загрузки направления в предыдущий сезон до экономической ситуации как в стране, принимающей туристов, так и в стране, откуда эти туристы едут", - сказал эксперт.

По его словам, за последние два года стоимость размещения в отелях росла с большим опережением средних показателей, и в этом году фиксируется снижение цен.

"Что касается транспортной составляющей, то она зависит от топлива (оно действительно сильно дорожает) и от издержек на содержание и обслуживание авиационного парка. Но и здесь цены на билеты постепенно откатываются к более комфортным для массового туризма значениям.

Это можно сказать и про массовые направления – Турцию и ОАЭ. Хотя, стоит признать, до уровня 2019 года цены уже не опустятся", - подчеркнул Мурадян.

Эксперт отметил, что сейчас у перевозчиков появилась возможность перестраховываться на случай каких-то рисков и обходиться без резкого повышения цен.

Г-н Мурадян также напомнил, что туры, особенно по массовым направлениям, формируются на базе блочных тарифов, которые могут сильно отличаться от тарифов авиакомпаний, которые попадают в розницу.

/TOURBUS.RU

Фото: wrc-info.ru