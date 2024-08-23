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26 августа
Петербург привлекает туристов песчаными Пушкиным и Цоем
Красочный фестиваль «Город песчаных скульптур» открылся в Северной столице
На пляже парка 300-летия Санкт Петербурга, в рамках семейного фестиваля, открылся «Город песчаных скульптур». Событие, организованное Комитетом по развитию туризма, продлится по 8 сентября.
Фестиваль «Город песчаных скульптур» посвящен достижениям Северной столицы, ее прошлому и настоящему, а также Году семьи в России.
Авторы скульптур – лучшие мастера страны, участники международных конкурсов, чемпионы Европы и мира из Архангельска, Каргополя, Ижевска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Уфы, Невьянска, Екатеринбурга.
Они воплотили в песке самые разные грани истории и современности нашего уникального города. Здесь есть дворы-колодцы и мосты, Александр Пушкин и Виктор Цой, легендарный Кронштадт и романтичные «Алые паруса». А также – корабль «Полтава», достигающий рекордной высоты 7 метров.
Посетители смогут отдать голос за понравившуюся песчаную скульптуру в группе «ВКонтакте» Visit-Petersburg, где пройдет конкурс зрительских симпатий.
Фестиваль будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00. Вход на мероприятие бесплатный для всех.
«Семейный фестиваль песчаных скульптур – яркий акцент в событийной программе Северной столицы и способ открыть для себя Петербург с неожиданной стороны. Он порадует горожан и привлечет путешественников всех возрастов», - отметили в пресс-службе.
Там также напомнили, что событийный туризм – одно из наиболее активно развивающихся направлений. Согласно данным «Турбарометра Санкт Петербурга», количество таких путешественников в нашем городе ежегодно растет на 10%.
Сориентироваться в событийном календаре помогает специальный раздел официального турпортала Visit Petersburg.
/TOURBUS.RU
Фото: newprospekt.ru
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