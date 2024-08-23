Петербург привлекает туристов песчаными Пушкиным и Цоем

На пляже парка 300-летия Санкт Петербурга, в рамках семейного фестиваля, открылся «Город песчаных скульптур». Событие, организованное Комитетом по развитию туризма, продлится по 8 сентября.

Фестиваль «Город песчаных скульптур» посвящен достижениям Северной столицы, ее прошлому и настоящему, а также Году семьи в России.

Авторы скульптур – лучшие мастера страны, участники международных конкурсов, чемпионы Европы и мира из Архангельска, Каргополя, Ижевска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Уфы, Невьянска, Екатеринбурга.

Они воплотили в песке самые разные грани истории и современности нашего уникального города. Здесь есть дворы-колодцы и мосты, Александр Пушкин и Виктор Цой, легендарный Кронштадт и романтичные «Алые паруса». А также – корабль «Полтава», достигающий рекордной высоты 7 метров.

Посетители смогут отдать голос за понравившуюся песчаную скульптуру в группе «ВКонтакте» Visit-Petersburg, где пройдет конкурс зрительских симпатий.

Фестиваль будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00. Вход на мероприятие бесплатный для всех.

«Семейный фестиваль песчаных скульптур – яркий акцент в событийной программе Северной столицы и способ открыть для себя Петербург с неожиданной стороны. Он порадует горожан и привлечет путешественников всех возрастов», - отметили в пресс-службе.

Там также напомнили, что событийный туризм – одно из наиболее активно развивающихся направлений. Согласно данным «Турбарометра Санкт Петербурга», количество таких путешественников в нашем городе ежегодно растет на 10%.

Сориентироваться в событийном календаре помогает специальный раздел официального турпортала Visit Petersburg.

/TOURBUS.RU

Фото: newprospekt.ru