Двое россиян погибли в результате оползня на Пхукете

Пара из России погибла в результате оползня на тайском острове Пхукет, личности россиян установлены, сообщили «Интерфаксу» в Генконсульстве РФ.

«Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян - мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения - установлены. Их родственники оповещены, в ближайшее время будет решаться вопрос организации репатриации тел на Родину», - сказали в Генконсульстве.

Представитель Генконсульства выразил соболезнования родным и близким всех погибших вследствие стихийного бедствия на острове.

Как сообщалось ранее, в районе Карон в результате проливных дождей сошел оползень и накрыл жилые дома и улицы.

По словам заместителя губернатора Пхукета, всего в результате схода оползня пострадали 50 домов, погибли 13 человек, включая мужчину и женщину из России. Травмы различных степеней тяжести получили 19 человек. В общей сложности от стихийного бедствия пострадали 260 домохозяйств и 817 человек.

По информации СМИ, плохая погода на острове ожидается по 29 августа включительно. Такой прогноз выдал местный офис национального метеорологического департамента.

На море в эти дни могут наблюдаться волны высотой до 3 м. Есть риск схода новых оползней. Экстренные службы получили распоряжение находиться в круглосуточной готовности к чрезвычайным происшествиям.

Как сообщает телеграм-канал «Новости Екатеринбурга», «екатеринбуржец Илья два года назад переехал в Таиланд и уже несколько месяцев живет в районе Ката-Карон на Пхукете. Именно там из-за проливных дождей в ночь на 23 августа прошел оползень.



— Представляете, вы спите, а ваш дом упал. Это тихий ужас. Глыбы разрушили стену и убили людей. Довольно много тайцев приехали на помощь в разборе завалов. Техника их растаскивает. Я сдаю транспорт в аренду, к счастью у меня все уцелело. Но я переехал на пару дней в отель, пока там восстанавливают электричество и расчищают разбитую дорогу, — отметил Илья.



В ЧП погибли соседи Ильи — пара из Владивостока Евгений и Екатерина.

— С погибшими я, конечно, был знаком, мы общались. Женя сделал Кате предложение, они собирались пожениться, организовали праздник. У них был бизнес, организовывали экскурсии, очень давно жили в Тае. Хорошие были ребята, очень жаль. Вообще на улице, где все произошло — Patak Soi — живут в основном русский, мы все общаемся, — вспоминает Илья».

/TOURBUS.RU

Фото: khaosod.co.th