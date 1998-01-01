|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
26 августа
Двое россиян погибли в результате оползня на Пхукете
Погибшие жители Владивостока Евгений и Екатерина работали в экскурсионном бизнесе
Пара из России погибла в результате оползня на тайском острове Пхукет, личности россиян установлены, сообщили «Интерфаксу» в Генконсульстве РФ.
«Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян - мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения - установлены. Их родственники оповещены, в ближайшее время будет решаться вопрос организации репатриации тел на Родину», - сказали в Генконсульстве.
Представитель Генконсульства выразил соболезнования родным и близким всех погибших вследствие стихийного бедствия на острове.
Как сообщалось ранее, в районе Карон в результате проливных дождей сошел оползень и накрыл жилые дома и улицы.
По словам заместителя губернатора Пхукета, всего в результате схода оползня пострадали 50 домов, погибли 13 человек, включая мужчину и женщину из России. Травмы различных степеней тяжести получили 19 человек. В общей сложности от стихийного бедствия пострадали 260 домохозяйств и 817 человек.
По информации СМИ, плохая погода на острове ожидается по 29 августа включительно. Такой прогноз выдал местный офис национального метеорологического департамента.
На море в эти дни могут наблюдаться волны высотой до 3 м. Есть риск схода новых оползней. Экстренные службы получили распоряжение находиться в круглосуточной готовности к чрезвычайным происшествиям.
Как сообщает телеграм-канал «Новости Екатеринбурга», «екатеринбуржец Илья два года назад переехал в Таиланд и уже несколько месяцев живет в районе Ката-Карон на Пхукете. Именно там из-за проливных дождей в ночь на 23 августа прошел оползень.
/TOURBUS.RU
Фото: khaosod.co.th
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72