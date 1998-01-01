Минтуризма Турции: За семь месяцев в стране отдохнули 3,5 млн россиян

При этом в июле российский турпоток в Турцию вырос по сравнению с 2023 г. лишь на 4,3%

Иностранный турпоток в Турцию за семь месяцев 2024 года составил почти 29 млн, лидером по количеству туристических прибытий стала Россия, следует из данных Минтуризма республики, которые сегодня публикует «Интерфакс».

Согласно статистике министерства культуры и туризма Турции, количество иностранных туристов в январе-июле было на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий турпоток, включая 4,49 млн граждан Турции, составил почти 33,5 млн путешественников.

Первое место во въездном турпотоке заняла Россия, откуда приехали 3,6 млн туристов. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место заняла Германия – 3,5 млн, это на 9% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Великобритания, откуда приехали 2,4 млн путешественников (плюс 18%).

Также в топ-5 вошли Иран и Болгария - 1,75 млн и 1,6 млн соответственно.

По данным министерства, в июле Турцию посетили 7,3 млн туристов, это на 185,7 тыс. больше, чем годом ранее. Первое место по турпотоку в середине лета заняла Германия, откуда приехало чуть больше миллиона туристов, на втором – Россия с 922,3 тыс. Замыкает тройку с большим отставанием Великобритания, откуда приехали 660,9 тыс. туристов. Четвертое место заняла Польша (319,5 тыс.), пятое – Иран (312,5 тыс.).

Как отмечают сегодня аналитики АТОР, «Июль показал слабый прирост российского турпотока в Турцию, причем обеспечен он исключительно Антальей, на которую приходится почти две трети визитов россиян. В июле Россия вновь уступила лидерство Германии, опустившись на вторую строчку рейтинга ключевых въездных рынков Турции.



Небольшой прирост в +4,3% российскому турпотоку в Турцию целиком обеспечила Анталья. На нее в июле пришлись почти две трети турпотока в Турцию (64,8%) или 598 040 визитов россиян. При этом в Анталье в июле прирост российского турпотока оказался выше, чем «в среднем по Турции», а именно на уровне +9,8% к июлю 2023 года.

Из сравнения двух цифр прироста («общей по Турции» и Антальи) логично предположить, что остальные два главных региона Турции (Стамбул и Эгейское побережье), куда прибывают на отдых российские туристы, стагнируют или ушли в минус.

Свежие данные по провинции Мугла (курорты Эгейского побережья Турции) такую гипотезу подтверждают: там турпоток из РФ снизился на 8,5% по сравнению с июнем прошлого года и составил всего 78 364 визита. В июле доля курортов Эгейского побережья во всем российском турпотоке в Турцию составила 8,5%.

Пришли и данные по Стамбулу: в июле там насчитали 192 018 визитов из России. Это на 3,4% больше, чем в июле 2023 года (всего на 5 500 туристов больше), что в целом согласуется со стагнационной динамикой предыдущих месяцев. Доля Стамбула в общем российском турпотоке в Турцию составит, таким образом, 20,8%.

Еще 5,9% российского турпотока в Турцию в июле (54,4 тыс. визитов) совокупно пришлись на другие пункты въезда: Измир, Адану, Анкару (во все три города летают прямые рейсы из РФ), порты Черноморского побережья (их посещают, в т.ч. пассажиры морских круизов из Сочи), а также наземные пункты пропуска на границе Турции и Грузии».

/TOURBUS.RU