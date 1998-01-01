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«Аэрофлот»: Благодаря программе «Шаттл» авиапоток между двумя столицами вырос на 30%

За три месяца действия программы ей воспользовался 1 млн пассажиров

Программа высокоинтенсивных перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом была запущена 1 июня 2024 года и реализуется «Аэрофлотом» и его дочерней авиакомпанией «Россия». Как сообщает сегодня АТОР, менее чем за три месяца действия программы «Шаттл» ей воспользовался 1 млн пассажиров. Юбилейный путешественник зарегистрировался на рейс из Пулково 23 августа.

Ежедневно между городами по программе выполняется от 72 рейсов.

Директор департамента продаж и маркетинга группы компаний «Аэрофлот» Константин Быков, отвечая на отметил, что средняя загрузка рейсов составляет до 92%, что на 4% выше, чем прошлым летом, когда рейсы еще не выполнялись с такой интенсивностью.

Согласно подсчетам представителя авиакомпании, за прошедший период (около 12 недель) по программе «Шаттл» было выполнено более 6000 парных рейсов между двумя столицами. И это позволило увеличить пассажиропоток на направлении на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Более 70% пассажиров в Москву из Пулково улетают именно «шаттлом» (1 млн из 1,3 млн за прошедший летний период).

«Видимо, потребность в таких быстрых перемещениях была и у деловых пассажиров, и у туристов, и у транзитных пассажиров», – сказал представитель группы компаний, отметив, что руководство перевозчика также удовлетворено экономической составляющей программы.

При этом непосредственными «бонусами» самого тарифа «шаттл» пользуются порядка 1-1,5% пассажиров. По информации «Аэрофлота» за период с 1 июня по 31 июля путешественники обменяли билеты по упрощенной схеме 7,9 тыс. раз.

Программу планируют сохранить и на зимний сезон, хотя изменения в расписании и не исключаются.

Представитель аэропорта Пулково отметила, что для воздушной гавани «шаттл» тоже неплохое экономическое подспорье – количество самолетовылетов за 12 прошедших недель лета выросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

При этом аэропорт освоил новые технологии обслуживания самолетов – оборот рейса по программе «шаттл» составляет около 25 минут, рассказала руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляет аэропортом Пулково) Анна Степанова.

В то же время как сообщает «Интерфакс», "Аэрофлот" изучает новые направления для расширения программы авиашаттлов в РФ, сообщил директор департамента продаж и маркетинга группы.

"Мы сейчас как раз изучаем те направления, по которым есть схожая необходимость в логистической доступности, и работаем по ним", - сказал г-н Быков.

/TOURBUS.RU