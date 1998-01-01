Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
26 августа
SuperJob: 44% россиян собираются отдыхать этой осенью

Поездку по стране планируют 11% опрошенных, за границу (Турция, Египет, Таиланд) - 4%


Picture background

 

В этом году планы на осенний отдых строят 44% россиян. Чаще всего собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России, выснил опрос сервиса по поиску работы SuperJob, в котором  приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных граждане из всех округов страны.

 

4 из 10 работающих собираются отдохнуть этой осенью: 19% проведут отпуск дома, 11% планируют поездку по России, 10% выбирают для отдыха дачу, а 4% отправятся за границ

цу.

Среди популярных направлений внутреннего туризма — курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Топ-3 зарубежных направлений — Турция, Египет и Таиланд.

Женщины чаще выбирают отдых дома (20%) и поездки по городам России (14%). Мужчины чуть чаще делились планами отправиться за рубеж (5%). В другие сезоны за границу чаще отправляются отдыхать женщины, осенью — мужчины, очевидно, это связано с началом учебного года у детей.

Чаще всего же планами поехать за границу делились опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей (7%). Впрочем, тех, кому в отпуске и дома хорошо, среди них также больше всего (24%).
48% россиян не планируют брать осенний отпуск. Это самый низкий показатель за последние четыре года — в прошлом году таких было 62%.


Вопрос: «Планируете ли вы пойти в отпуск этой осенью? Если да, то где вы собираетесь его провести?»

Вариант ответа

Все опрошенные

Пол

Возраст, лет

Ежемесячный доход, руб.

муж

жен

до 34

35—44

45 и старше

до 49999

50000—99999

от 100000

Да, проведу отпуск дома

19%

18%

20%

17%

22%

18%

21%

18%

24%

Да, проведу отпуск на даче/в деревне

10%

9%

10%

12%

8%

8%

14%

9%

8%

Да, проведу отпуск в поездке по России

11%

9%

14%

6%

17%

13%

12%

18%

9%

Да, проведу отпуск за границей

4%

5%

3%

4%

4%

5%

2%

2%

7%

Нет, у меня не будет отпуска этой осенью

48%

48%

47%

53%

41%

48%

50%

44%

40%

Затрудняюсь ответить

8%

11%

6%

8%

8%

8%

1%

9%

12%

 

Вариант ответа

2020

2022

2023

2024

Да, проведу отпуск дома

15%

15%

15%

19%

Да, проведу отпуск на даче/в деревне

7%

10%

6%

10%

Да, проведу отпуск в поездке по России (пожалуйста, прокомментируйте, где именно)

8%

6%

6%

11%

Да, проведу отпуск за границей (пожалуйста, прокомментируйте, где именно)

2%

3%

3%

4%

Нет, у меня не будет отпуска этой осенью

56%

54%

62%

48%

Затрудняюсь ответить

12%

12%

8%

8%


Регионы России, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (в порядке убывания количества упоминаний):
• Краснодарский край
• Кавказ
• Золотое кольцо России
• Карелия
• Байкал
• Москва
• Санкт-Петербург
• Калининград
• Крым

Страны, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (в порядке убывания количества упоминаний):
• Турция
• Египет
• Таиланд


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 