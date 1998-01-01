|
26 августа
SuperJob: 44% россиян собираются отдыхать этой осенью
Поездку по стране планируют 11% опрошенных, за границу (Турция, Египет, Таиланд) - 4%
В этом году планы на осенний отдых строят 44% россиян. Чаще всего собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России, выснил опрос сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных граждане из всех округов страны.
4 из 10 работающих собираются отдохнуть этой осенью: 19% проведут отпуск дома, 11% планируют поездку по России, 10% выбирают для отдыха дачу, а 4% отправятся за границ
цу.
Среди популярных направлений внутреннего туризма — курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Топ-3 зарубежных направлений — Турция, Египет и Таиланд.
Женщины чаще выбирают отдых дома (20%) и поездки по городам России (14%). Мужчины чуть чаще делились планами отправиться за рубеж (5%). В другие сезоны за границу чаще отправляются отдыхать женщины, осенью — мужчины, очевидно, это связано с началом учебного года у детей.
Чаще всего же планами поехать за границу делились опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей (7%). Впрочем, тех, кому в отпуске и дома хорошо, среди них также больше всего (24%).
48% россиян не планируют брать осенний отпуск. Это самый низкий показатель за последние четыре года — в прошлом году таких было 62%.
Вопрос: «Планируете ли вы пойти в отпуск этой осенью? Если да, то где вы собираетесь его провести?»
|
Вариант ответа
|
Все опрошенные
|
Пол
|
Возраст, лет
|
Ежемесячный доход, руб.
|
муж
|
жен
|
до 34
|
35—44
|
45 и старше
|
до 49999
|
50000—99999
|
от 100000
|
Да, проведу отпуск дома
|
19%
|
18%
|
20%
|
17%
|
22%
|
18%
|
21%
|
18%
|
24%
|
Да, проведу отпуск на даче/в деревне
|
10%
|
9%
|
10%
|
12%
|
8%
|
8%
|
14%
|
9%
|
8%
|
Да, проведу отпуск в поездке по России
|
11%
|
9%
|
14%
|
6%
|
17%
|
13%
|
12%
|
18%
|
9%
|
Да, проведу отпуск за границей
|
4%
|
5%
|
3%
|
4%
|
4%
|
5%
|
2%
|
2%
|
7%
|
Нет, у меня не будет отпуска этой осенью
|
48%
|
48%
|
47%
|
53%
|
41%
|
48%
|
50%
|
44%
|
40%
|
Затрудняюсь ответить
|
8%
|
11%
|
6%
|
8%
|
8%
|
8%
|
1%
|
9%
|
12%
|
Вариант ответа
|
2020
|
2022
|
2023
|
2024
|
Да, проведу отпуск дома
|
15%
|
15%
|
15%
|
19%
|
Да, проведу отпуск на даче/в деревне
|
7%
|
10%
|
6%
|
10%
|
Да, проведу отпуск в поездке по России (пожалуйста, прокомментируйте, где именно)
|
8%
|
6%
|
6%
|
11%
|
Да, проведу отпуск за границей (пожалуйста, прокомментируйте, где именно)
|
2%
|
3%
|
3%
|
4%
|
Нет, у меня не будет отпуска этой осенью
|
56%
|
54%
|
62%
|
48%
|
Затрудняюсь ответить
|
12%
|
12%
|
8%
|
8%
Регионы России, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (в порядке убывания количества упоминаний):
• Краснодарский край
• Кавказ
• Золотое кольцо России
• Карелия
• Байкал
• Москва
• Санкт-Петербург
• Калининград
• Крым
Страны, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (в порядке убывания количества упоминаний):
• Турция
• Египет
• Таиланд