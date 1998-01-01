SuperJob: 44% россиян собираются отдыхать этой осенью

В этом году планы на осенний отдых строят 44% россиян. Чаще всего собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России, выснил опрос сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных граждане из всех округов страны.

4 из 10 работающих собираются отдохнуть этой осенью: 19% проведут отпуск дома, 11% планируют поездку по России, 10% выбирают для отдыха дачу, а 4% отправятся за границ

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Среди популярных направлений внутреннего туризма — курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Топ-3 зарубежных направлений — Турция, Египет и Таиланд.



Женщины чаще выбирают отдых дома (20%) и поездки по городам России (14%). Мужчины чуть чаще делились планами отправиться за рубеж (5%). В другие сезоны за границу чаще отправляются отдыхать женщины, осенью — мужчины, очевидно, это связано с началом учебного года у детей.



Чаще всего же планами поехать за границу делились опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей (7%). Впрочем, тех, кому в отпуске и дома хорошо, среди них также больше всего (24%).

48% россиян не планируют брать осенний отпуск. Это самый низкий показатель за последние четыре года — в прошлом году таких было 62%.





Вопрос: «Планируете ли вы пойти в отпуск этой осенью? Если да, то где вы собираетесь его провести?»

Вариант ответа Все опрошенные Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб. муж жен до 34 35—44 45 и старше до 49999 50000—99999 от 100000 Да, проведу отпуск дома 19% 18% 20% 17% 22% 18% 21% 18% 24% Да, проведу отпуск на даче/в деревне 10% 9% 10% 12% 8% 8% 14% 9% 8% Да, проведу отпуск в поездке по России 11% 9% 14% 6% 17% 13% 12% 18% 9% Да, проведу отпуск за границей 4% 5% 3% 4% 4% 5% 2% 2% 7% Нет, у меня не будет отпуска этой осенью 48% 48% 47% 53% 41% 48% 50% 44% 40% Затрудняюсь ответить 8% 11% 6% 8% 8% 8% 1% 9% 12%

Вариант ответа 2020 2022 2023 2024 Да, проведу отпуск дома 15% 15% 15% 19% Да, проведу отпуск на даче/в деревне 7% 10% 6% 10% Да, проведу отпуск в поездке по России (пожалуйста, прокомментируйте, где именно) 8% 6% 6% 11% Да, проведу отпуск за границей (пожалуйста, прокомментируйте, где именно) 2% 3% 3% 4% Нет, у меня не будет отпуска этой осенью 56% 54% 62% 48% Затрудняюсь ответить 12% 12% 8% 8%



Регионы России, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (в порядке убывания количества упоминаний):

• Краснодарский край

• Кавказ

• Золотое кольцо России

• Карелия

• Байкал

• Москва

• Санкт-Петербург

• Калининград

• Крым



Страны, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (в порядке убывания количества упоминаний):

• Турция

• Египет

• Таиланд