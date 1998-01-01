Новости Илья Уманский: «Гостиничной отрасли нужны не точечные решения, а комплексная реформа» Президент РСТ рассказал о многочисленных проблемах развития отечественной гостиничной индустрии

Высокая фискальная нагрузка и низкая рентабельность – главные проблемы российской гостиничной отрасли. Чтобы в стране строились не только малые средства размещения, но и крупные гостиницы, что будет способствовать росту конкуренции и, соответственно, снижению цен, необходимо, прежде всего, уменьшить налоговую нагрузку на отели. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на встрече с журналистами, - сообщает РСТ. По его словам, гостиничная отрасль подошла к «некоему рубежу», после которого может начаться серьезное торможение ее развития. «Здесь нужны, на наш взгляд, не точечные решения, а комплексная реформа, направленная на выравнивание условий для различных участников этого рынка. Сейчас строится довольно много отелей, но подавляющее большинство из них небольшие. Крупных мало, причем, строиться они могут фактически только при условии получения государственных субсидий, то есть благодаря 141 постановлению правительства о льготных кредитах на строительство отелей. Без них при нынешнем уровне ключевой ставки, высоком имущественном налоге, который составляет 2%, а с 2025 года будет увеличен до 2,5%, а также длительном сроке окупаемости крупные проекты инвесторам не интересны. Предприниматели уходят в малый бизнес», – рассказал он. В крупных гостиницах, в частности, курортных с большой территорией, размер имущественного налога, по данным РСТ, сопоставим с годовыми тратами на оплату труда персонала. При этом апартаменты, которые сейчас представляют практически такой же, как и гостиницы, сервис и конкурируют с ними напрямую, имущественного налога не платят. «Введенный недавно туристический налог, который к 2029 году должен вырасти до 5%, может нанести еще один удар по гостиничной отрасли даже при существующих мерах господдержки. Этот налог платится с услуги размещения, но во многих курортных отелях она, помимо непосредственно проживания, включает также завтрак или даже «все включено». Соответственно, 5-процентный налог для них окажется просто разорительным. В этих условиях можно предположить, что бизнес пойдет по пути сокращения или упрощения предоставляемых услуг. Будет продаваться только размещение, а всё остальное – за дополнительную плату. Не хотелось бы, чтобы итогом долгого пути турбизнеса по созданию богатого, насыщенного турпродукта стала его деградация», – сказал Илья Уманский. «У РСТ нет пока готовых решений, но мы понимаем, что они жизненно необходимы, если мы хотим, чтобы в стране строились крупные гостиничные проекты, а главное, чтобы эта отрасль могла развиваться самостоятельно, без государственной поддержки, без ущерба для бюджета. Мы все понимаем, что бюджет не бездонный», – добавил он. Тем более, что, по его словам, неясно, будет ли вообще продолжено массовое финансирование отелей по 141 постановлению. По крайней мере, на встрече главы Минэкономразвития Максима Решетникова с турбизнесом в июне нынешнего года ответа на этот вопрос не прозвучало. Определенно будут поддерживаться крупные федеральные гостиничные проекты, прежде всего, «Пять морей и озеро Байкал», но готов ли бюджет субсидировать на льготных условиях и другие проекты, ясности нет. Соответственно стимула для строительства отелей у инвесторов будет еще меньше, - уверен эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка