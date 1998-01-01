«Яндекс Путешествия»: В поездках по стране россияне активно интересуются национальным колоритом

Треть россиян убеждены, что при поездках важно ознакомиться с местным языком

Сервис «Яндекс Путешествия» провел опрос и выяснил, насколько сильно любители внутреннего туризма стремятся погрузиться в культуру новых для себя регионов России. 60% россиян во время поездок всегда стараются взять местного гида, а 56% всегда обращают внимание на языки народов России в разных регионах.

Репрезентативный опрос был проведен среди 1254 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

Согласно результатам опроса, более 70% респондентов выбирают путешествия в пределах России. Причем 44% из них посещают новые локации раз или два в течение года, еще 9% и то чаще — раз-два в несколько месяцев.

Абсолютное большинство респондентов хорошо осведомлены, что в ряде регионов помимо русского используют и национальные языки.

Учитывая это, трети путешественников кажется, что знакомство с национальным языком региона тоже важно для хорошей поездки.

56% россиян при путешествии по разным российских городам всегда обращают внимание на то, когда соотечественники используют один из этнических языков. Больше 30% россиян признались, что среди местных региональных языков есть те, которые им очень нравятся.

Чуть менее 10% сообщили, что даже активно интересовались изучением какого-то из языков народов России.

Самыми интересными языками, на которых говорят в разных регионах России, респондентам кажутся татарский (15%), алтайский (10%), чеченский (7%) и якутский (6%).

Также, как показал опрос, каждый десятый респондент отметил, что для него привлекательным показался один из языков республики Дагестан. Еще россияне часто обращают внимание на башкирский (5%) и осетинский (5%) языки.

60% опрошенных убеждены, что при поездке в незнакомый регион важно пообщаться с кем-то из коренных жителей, чтобы понять местные колориты.

Еще около половины россиян уверены, что в каждом регионе России лучше взять местного гида, чтобы глубже погрузиться в культуру, обычаи и традиции.

/TOURBUS.RU