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09 декабря
Ozon Travel: Каждый пятый житель российских курортов не рад туристам
Сервис Ozon Travel выяснил, как жители курортных городов России относятся к потоку отдыхающих
Сервис бронирования путешествий Ozon Travel провел опрос и выяснил, как жители курортных городов России относятся к потоку отдыхающих в летний сезон и что думают о развитости туристической инфраструктуры.
В опросе участвовали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Анапы, Сочи, Новороссийска, Калининграда, Геленджика, Кисловодска и Минеральных вод.
По данным опроса, 40% респондентов и члены их семей либо работают в сфере туризма в своем городе, либо как-то связаны с ней. Почти каждый второй респондент (46%) замечает значительный приток туристов в летний сезон.
Каждый пятый (17%) указывает на незначительное количество приезжающих, в то время как 24% жителей курортных городов практически не замечают туристов или указывают на их отсутствие.
Каждый пятый (21%) респондент не рад туристам в своем городе. Среди причин недовольства — много шума, суеты, рост цен, а также возможная опасность, созданная поведением туристов. Еще 22% россиян указывают, что без туристов в их городе можно было бы обойтись.
При этом около половины (46%) опрошенных положительно относятся к туристам и подчеркивают их важность для развития города. Каждый десятый (11%) житель равнодушен к потоку отдыхающих.
Кроме того, около половины респондентов (47%) подчеркивают достаточную развитость туристической инфраструктуры в своих городах, а 24% считают, что требуется ее улучшение.
Почти треть участников опроса (29%) замечают нехватку мест для отдыхающих — отелей, ресторанов и других развлечений.
Интересно, что более 70% респондентов почти всегда или иногда проводят летний отпуск в родном городе.
Только треть (27%) жителей курортных городов старается уезжать и проводить отдых в другом месте.
/TOURBUS.RU
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