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27 августа
«Яндекс»: Чаще всего россияне хотят получить «шенген» в Италию, Германию и Францию
Аналитики «Яндекса» изучили «визовые» поисковые запросы тысяч пользователей
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Аналитики «Яндекса» изучили агрегированные обезличенные поисковые запросы пользователей и узнали, визы в какие страны они ищут и о каком безвизовом отдыхе спрашивают в поиске «Яндекса».
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Чаще всего пользователи хотят узнать, как получить визу в страны Шенгенской зоны: если объединить запросы про такие документы для зоны в целом и отдельных стран, которые в неё входят, то их общее количество займёт первое место.
Среди стран Шенгенской зоны у российских пользователей самой популярной стала Италия. Чуть реже в поиске «Яндекса» спрашивают, как оформить визу в Германию, Францию, Испанию и Болгарию. Менее популярны вопросы о шенгене в Финляндию, Грецию, Венгрию, Польшу и Швейцарию.
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Второе место в рейтинге после стран Шенгенской зоны занимает Китай, а третье — США. КНР обошла Соединённые Штаты ещё в марте 2023 года. Сейчас запросов про китайскую визу на 70% больше, чем про американскую.
При этом за последние пять лет интерес к оформлению документов на въезд в Китай вырос на 82%. В то же время количество запросов про американскую визу сократилось на 62%, а про шенгенскую — на 78%.
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Кроме того, в топ-10 по числу запросов входят страны Азии — Япония, Республика Корея, Индия, Шри-Ланка, — а также Кипр, Великобритания и Канада.
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Часто пользователи хотят разобраться в правилах нахождения в странах, для въезда в которые не нужна виза. Среди таких запросов есть отдельный класс со словами «сколько можно находиться без визы».
Чаще всего пользователей интересует срок безвизового пребывания в Турции. В топ-5 по популярности вошли также Таиланд, ОАЭ, Грузия и Сербия.
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Иногда пользователи ищут не конкретную безвизовую страну, а описывают общими словами, где они хотели бы отдохнуть без оформления документов на въезд. В топ-3 таких запросов входит описание отдыха на побережье — на море, на океане и на пляже.
Также пользователи спрашивают о возможности отдыха без визы в Европе и ищут варианты, где «всё включено недорого».
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Топ-10 направлений, куда пользователи собираются получить визу:
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Рейтинг составлен на основе запросов со словами «получить / оформить / сделать визу».
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Страны Шенгена
Китай
США
Япония
Кипр
Республика Корея
Индия
Великобритания
Канада
Шри-Ланка
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