Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
27 августа
«Яндекс»: Чаще всего россияне хотят получить «шенген» в Италию, Германию и Францию

Аналитики «Яндекса» изучили «визовые» поисковые запросы тысяч пользователей


 

Аналитики «Яндекса» изучили агрегированные обезличенные поисковые запросы пользователей и узнали, визы в какие страны они ищут и о каком безвизовом отдыхе спрашивают в поиске «Яндекса».

 

Чаще всего пользователи хотят узнать, как получить визу в страны Шенгенской зоны: если объединить запросы про такие документы для зоны в целом и отдельных стран, которые в неё входят, то их общее количество займёт первое место.

Среди стран Шенгенской зоны у российских пользователей самой популярной стала Италия. Чуть реже в поиске «Яндекса» спрашивают, как оформить визу в Германию, Францию, Испанию и Болгарию. Менее популярны вопросы о шенгене в Финляндию, Грецию, Венгрию, Польшу и Швейцарию.

 

Второе место в рейтинге после стран Шенгенской зоны занимает Китай, а третье — США. КНР обошла Соединённые Штаты ещё в марте 2023 года. Сейчас запросов про китайскую визу на 70% больше, чем про американскую.

При этом за последние пять лет интерес к оформлению документов на въезд в Китай вырос на 82%. В то же время количество запросов про американскую визу сократилось на 62%, а про шенгенскую — на 78%.

 

Кроме того, в топ-10 по числу запросов входят страны Азии — Япония, Республика Корея, Индия, Шри-Ланка, — а также Кипр, Великобритания и Канада.

 

Часто пользователи хотят разобраться в правилах нахождения в странах, для въезда в которые не нужна виза. Среди таких запросов есть отдельный класс со словами «сколько можно находиться без визы».

Чаще всего пользователей интересует срок безвизового пребывания в Турции. В топ-5 по популярности вошли также Таиланд, ОАЭ, Грузия и Сербия.

 

Иногда пользователи ищут не конкретную безвизовую страну, а описывают общими словами, где они хотели бы отдохнуть без оформления документов на въезд. В топ-3 таких запросов входит описание отдыха на побережье — на море, на океане и на пляже.

Также пользователи спрашивают о возможности отдыха без визы в Европе и ищут варианты, где «всё включено недорого».

 

Топ-10 направлений, куда пользователи собираются получить визу:

Рейтинг составлен на основе запросов со словами «получить / оформить / сделать визу».

Страны Шенгена

Китай

США

Япония

Кипр

Республика Корея

Индия

Великобритания

Канада

Шри-Ланка

Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 