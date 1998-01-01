Новости «Яндекс»: Чаще всего россияне хотят получить «шенген» в Италию, Германию и Францию Аналитики «Яндекса» изучили «визовые» поисковые запросы тысяч пользователей

Аналитики «Яндекса» изучили агрегированные обезличенные поисковые запросы пользователей и узнали, визы в какие страны они ищут и о каком безвизовом отдыхе спрашивают в поиске «Яндекса». Чаще всего пользователи хотят узнать, как получить визу в страны Шенгенской зоны: если объединить запросы про такие документы для зоны в целом и отдельных стран, которые в неё входят, то их общее количество займёт первое место. Среди стран Шенгенской зоны у российских пользователей самой популярной стала Италия. Чуть реже в поиске «Яндекса» спрашивают, как оформить визу в Германию, Францию, Испанию и Болгарию. Менее популярны вопросы о шенгене в Финляндию, Грецию, Венгрию, Польшу и Швейцарию. Второе место в рейтинге после стран Шенгенской зоны занимает Китай, а третье — США. КНР обошла Соединённые Штаты ещё в марте 2023 года. Сейчас запросов про китайскую визу на 70% больше, чем про американскую. При этом за последние пять лет интерес к оформлению документов на въезд в Китай вырос на 82%. В то же время количество запросов про американскую визу сократилось на 62%, а про шенгенскую — на 78%. Кроме того, в топ-10 по числу запросов входят страны Азии — Япония, Республика Корея, Индия, Шри-Ланка, — а также Кипр, Великобритания и Канада. Часто пользователи хотят разобраться в правилах нахождения в странах, для въезда в которые не нужна виза. Среди таких запросов есть отдельный класс со словами «сколько можно находиться без визы». Чаще всего пользователей интересует срок безвизового пребывания в Турции. В топ-5 по популярности вошли также Таиланд, ОАЭ, Грузия и Сербия. Иногда пользователи ищут не конкретную безвизовую страну, а описывают общими словами, где они хотели бы отдохнуть без оформления документов на въезд. В топ-3 таких запросов входит описание отдыха на побережье — на море, на океане и на пляже. Также пользователи спрашивают о возможности отдыха без визы в Европе и ищут варианты, где «всё включено недорого». Топ-10 направлений, куда пользователи собираются получить визу: Рейтинг составлен на основе запросов со словами «получить / оформить / сделать визу». Страны Шенгена Китай США Япония Кипр Республика Корея Индия Великобритания Канада Шри-Ланка

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