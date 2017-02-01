НАФИ: Доля туристов, самостоятельно организующих путешествия по России, растет

В течение пяти лет доля самостоятельных путешественников выросла на 11%, покупающих готовые туры — уменьшилась на 5%

Россияне все больше путешествуют по России, организуя свои поездки самостоятельно. Доля тех, кто покупает пакетные туры в турагентствах, сократилась за последние пять лет с 14% до 9%. Таковы выводы последнего исследования аналитического центра НАФИ, который предоставил нам результаты своего исследования.

Всероссийский опрос был проведен Аналитическим центром НАФИ в мае 2024 г. Опрошены 1600 россиян старше 18 лет из всех регионов РФ.

Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

Согласно исследованию, за последние годы самостоятельные путешествия, то есть когда туристы сами составляют маршруты, бронируют отели и покупают билеты, словом, создают индивидуальный турпродукт «под ключ», превратились в устойчивый тренд. За 5 лет доля тех, кто имеет опыт самостоятельной организации путешествий, выросла на 11% и достигла 48%. В то же время доля приверженцев покупки пакетных туров сократилась на 5% (14% в 2019 году и 9% сегодня).

За последние три года туристические поездки по стране и за границу совершали 62% жителей России. По сравнению с замером прошлого года доля путешественников выросла на 4%, однако сегодняшняя активность значительно выше той, что была до пандемии: в 2019 году совершавших турпоездки было 55%.

Портрет современного путешественника: чаще всего 25-45 лет, проживающий в городе, с высшим образованием, работающий и имеющий доход выше среднего. Среди женщин доля путешественников выше – 60% против 55% среди мужчин.

Исследование показало, что, выбирая между самостоятельной организацией отдыха и покупкой турпакетов, большинство россиян отдают предпочтение первому варианту. Опыт таких путешествий за последние 3 года есть практически у каждого второго жителя России (48%), причем большинство предпочитают покупать билеты и бронировать отели исключительно самостоятельно (39%), а каждый десятый чередует самостоятельную организацию путешествия с покупкой туров (9%).

В динамике пяти лет доля самостоятельных путешественников выросла на 11%. В 2019 году о таком опыте заявляло чуть больше трети населения (37%). Чаще самостоятельные путешественники встречаются среди женщин, россиян старше 35 лет, жителей сельской местности, не работающих и обладающих средним и низким уровнем дохода.

Доля активных приверженцев путешествий по туристическим путевкам сокращается. Если сравнивать 2019 и 2024 годы, то их стало на 5% меньше (14% и 9% соответственно). Чаще других в турагентства обращаются работающие граждане (11%) и россияне с высоким доходом (11%).

Если смотреть на частные детали организации путешествий, то за последние 5 лет почти вдвое больше россиян при планировании поездок намереваются сами бронировать отели и покупать авиа- или железнодорожные билеты. Немного выросла и доля тех, кто предполагает брать в аренду автомобиль.

Исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова полагает, что нынешняя динамика связана с развитием цифровых сервисов.

Они значительно повысили доступность туристических услуг, причем не только для активных жителей крупных городов, но и россиян из сельской местности, а также граждан с самым разным уровнем дохода – каждый получил возможность выбрать и организовать путешествие, которое ему подходит.

«Запрос на пакетные туры тоже сохраняется, особенно среди россиян, которые доверяют готовым решениям от экспертов отрасли.

И здесь мы видим перспективу роста интереса к путевкам, особенно если сами туроператоры предпримут ряд необходимых шагов – расширят ассортимент предложений не только по зарубежным направлениям, но и внутри страны, с учетом финансовых и культурных возможностей туристов», – заключила эксперт.

/TOURBUS.RU