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Сегодня - последний рабочий день номинирования на MICE AWARD 2024

Соискателями престижной российской награды в области MICE и бизнес-туризма уже стали свыше 260 компаний

сайте награды до воскресенья 30 июня. Официально приём онлайн-заявок проходит надо воскресенья 30 июня.

А уже в понедельник 1 июля стартует открытое онлайн-голосование. 15-я церемония вручения почетных статуэток Russian Business Travel & MICE Award пройдет 6 декабря в Москве.

За полтора десятка лет существования премия Russian Business Travel & MICE Award стала наиболее престижным мероприятием российского рынка событийного и делового туризма. Ожидается, что в этом году в 15 основных номинациях будет подано более 300 заявок. Традиционно соискатели на награду представляют практически все регионы страны — от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского на востоке.

Лучших игроков рынка будут определять среди гостиниц, конгрессных центров, региональных офисов по развитию территорий и ТИЦ, конвеншен-бюро, промышленных, культурных и спортивных объектов, ресторанных комплексов, всесезонных и горных курортов, тематических парков, агентств делового туризма, организаторов конференций и тематических программ по России, межрегиональных перевозчиков.

Номинации - рекордсмены по числу поданных заявок - «Лучшая конгрессная гостиница России категории 5*» (18 соискателей), «Лучшая конгрессная гостиница России категории 4*» (39 соискателей!), «Лучшая площадка для мероприятий: объекты промышленности» (17 соискателей), «Лучшая площадка для мероприятий: всесезонные курорты» (15 соискателей), «Лучшая площадка для мероприятий: горные курорты» (13 соискателей), «Лучший организатор конференций (21 соискатель), «Лучший организатор тематических программ в России» (15 соискателей), «Лучшее business travel агентство (15 соискателей), «Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч» (12 соискателей).

В прошлые годы знаковое для рынка событие радушно принимали Екатеринбург, Самара и Санкт-Петербург. А в этом году местом проведения юбилейной 15-ой церемонии определена Москва, залы отеля «Азимут Сити Олимпик», где в 2010 прошла самая первая церемония вручения наград. Церемония состоится 6 декабря 2024 года.

Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ, АНО «Национальные приоритеты». Медиа-партнер – медиагруппа «Комсомольская правда». Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», туристическая выставка «Интурмаркет», коммуникационная группа MICE MOLECULA.