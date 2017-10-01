Сервис «Островок»: Спрос на отели за рубежом вырос этим летом на 72%

Cамостоятельные туристы этим летом особенно активно бронируют отели в Беларуси, Абхазии, Турции, Грузии и Италии

В топ-10 зарубежных стран, где российские туристы чаще всего самостоятельно бронируют отели на лето 2024 года, вошли Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Таиланд, Армения, Франция, Испания, Казахстан. Это следует из статистики сервиса бронирования «Островок», которую опубликовал РСТ.

По данным сервиса, спрос на бронирование отелей и апартаментов за рубежом на июль в этом году на 72% выше, чем в прошлом. Доля зарубежных направлений в структуре бронирований остается небольшой, но тоже выросла – с 8% в 2023 году до 12% в нынешнем.

Основной спрос приходится на страны СНГ, они занимают почти половину от общего объема бронирований отелей за рубежом (46%) на летний сезон. Среди отдельных направлений заметно вырос спрос на Узбекистан – в два раза, Белоруссию – на 94%, Грузию – 69%, Казахстан – 60%, Киргизию – на 33%.

Более чем в два раза увеличилась доля Абхазии – с 9% до 20%. А число бронирований в объектах размещения республики выросло почти в четыре раза.

«Быстрее всего растут направления с прямым авиасообщением. Но, несмотря на отсутствие прямых рейсов и необходимость получения виз, спрос на отели в Греции увеличился на 90%, Германии – на 57%.

Страны Европы в целом занимают 14% от всех бронирований – показатель снизился по сравнению с прошлым годом, когда доля была 25%», – отметили в «Островке».

Страны Ближнего Востока отличились небольшим снижением относительно прошлого года – с 13% до 10% в этом году. Доля азиатских стран, напротив, выросла с 6% до 9%.

Основная аудитория сервиса «Островок» – самостоятельные туристы, которые бронируют прежде всего размещение.

Рейтинг наиболее востребованных направлений у организованных туристов выглядит совсем по-другому.

Так, по данным сети агентств «Магазин горящих путевок», в турагентствах на первом месте по продажам среди зарубежных направлений на июль Турция, на которую приходится 46% от общего объема, на втором – Египет (15%).

Абхазия – на третьем месте с долей в 5,2%, лишь слегка превышающей показатели Таиланда и ОАЭ. А Белоруссия вообще не входит в первую десятку.

/TOURBUS.RU