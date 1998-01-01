Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
27 июня
Гости из арабских стран полюбили Петербургский музей теней

Туристы из Саудовской Аравии составляют сейчас большинство посетителей уникального музея


Picture background

Picture background

 

Гости из арабских стран в наступившем летнем туристском сезоне составили 70% общего количества посетителей Музея теней, который расположен во «дворе-колодце» на Большой Конюшенной улице, 5.

Экспозиция, поместившаяся в трех небольших залах цокольного этажа, стала популярной благодаря развивающемуся сотрудничеству между туроператорами Санкт Петербурга и Саудовской Аравии.

 

На музейном вечере, организованном Городским туристско-информационным бюро Комитета по развитию туризма, туроператоры вместе с организаторами пространства обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия. По причине небольшого размера выставочных залов в музей могут попасть небольшие группы до 20 человек.

 

Из Саудовской Аравии приезжают преимущественно семейные путешественники. Внимание арабских гостей к музею объясняется еще и особенностями мусульманской культуры.

По словам представителей музея, в исламе есть строгий запрет на изображение реальных живых существ.

 

Арт-объекты, которые представляет петербургский музей, созданы с помощью теней. Таким образом, изображение формирует не человек, а свет и объекты из различных материалов.

Музей теней был создан шесть лет назад выпускниками факультета свободных искусств и наук Санкт Петербургского государственного университета Романом Гентцельтом и Юлией Метельской.

 

Согласно замыслу, музей рассчитан на гостей, посетивших уже большую часть классических достопримечательносей и стремящихся открыть что-то новое и не менее интересное. Образы и герои Северной столицы в музее раскрываются в неком подобии иммерсивного театра, «интерактивной сказки», показывающей историю города в тенях.

Авторы полагают, что Петербург можно назвать столицей малых музеев: подобные пространства все чаще привлекают не только внутренних, но и зарубежных туристов.

 

По мнению туроператоров, принявших участие в музейном вечере Городского туристско-информационного бюро, Музей теней развивает творческое мышление, нестандартный взгляд на мир, учит находить новые образы в том, что в повседневной жизни кажется понятным и очевидным.

Погружаясь в атмосферу противостояния света и тени, посетители получают возможность увидеть себя и то, что их окружает, с неожиданной стороны.

 

«Музейные вечера» – проект Городского туристско-информационного бюро Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга, начало которому было положено в 2016 году. Он направлен на популяризацию музейных объектов нашего города и привлечение дополнительных туристских потоков.

В ходе реализации проекта организуется цикл бесплатных посещений и презентаций музеев Северной столицы для представителей туркомпаний с целью изучения возможностей объектов по приему туристов. В этом году состоялось уже десять музейных вечеров. Хорошей традицией этих мероприятий стало то, что музеи предлагают комплексную программу на целый год и разнообразные варианты сотрудничества для различных категорий гостей.

/TOURBUS.RU
 
Фото: shadowmuseum.ru

Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 