Гости из арабских стран полюбили Петербургский музей теней

Гости из арабских стран в наступившем летнем туристском сезоне составили 70% общего количества посетителей Музея теней, который расположен во «дворе-колодце» на Большой Конюшенной улице, 5.

Экспозиция, поместившаяся в трех небольших залах цокольного этажа, стала популярной благодаря развивающемуся сотрудничеству между туроператорами Санкт Петербурга и Саудовской Аравии.

На музейном вечере, организованном Городским туристско-информационным бюро Комитета по развитию туризма, туроператоры вместе с организаторами пространства обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия. По причине небольшого размера выставочных залов в музей могут попасть небольшие группы до 20 человек.

Из Саудовской Аравии приезжают преимущественно семейные путешественники. Внимание арабских гостей к музею объясняется еще и особенностями мусульманской культуры.

По словам представителей музея, в исламе есть строгий запрет на изображение реальных живых существ.

Арт-объекты, которые представляет петербургский музей, созданы с помощью теней. Таким образом, изображение формирует не человек, а свет и объекты из различных материалов.

Музей теней был создан шесть лет назад выпускниками факультета свободных искусств и наук Санкт Петербургского государственного университета Романом Гентцельтом и Юлией Метельской.

Согласно замыслу, музей рассчитан на гостей, посетивших уже большую часть классических достопримечательносей и стремящихся открыть что-то новое и не менее интересное. Образы и герои Северной столицы в музее раскрываются в неком подобии иммерсивного театра, «интерактивной сказки», показывающей историю города в тенях.

Авторы полагают, что Петербург можно назвать столицей малых музеев: подобные пространства все чаще привлекают не только внутренних, но и зарубежных туристов.

По мнению туроператоров, принявших участие в музейном вечере Городского туристско-информационного бюро, Музей теней развивает творческое мышление, нестандартный взгляд на мир, учит находить новые образы в том, что в повседневной жизни кажется понятным и очевидным.

Погружаясь в атмосферу противостояния света и тени, посетители получают возможность увидеть себя и то, что их окружает, с неожиданной стороны.

«Музейные вечера» – проект Городского туристско-информационного бюро Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга, начало которому было положено в 2016 году. Он направлен на популяризацию музейных объектов нашего города и привлечение дополнительных туристских потоков.

В ходе реализации проекта организуется цикл бесплатных посещений и презентаций музеев Северной столицы для представителей туркомпаний с целью изучения возможностей объектов по приему туристов. В этом году состоялось уже десять музейных вечеров. Хорошей традицией этих мероприятий стало то, что музеи предлагают комплексную программу на целый год и разнообразные варианты сотрудничества для различных категорий гостей.