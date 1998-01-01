Россияне - на первом месте по турпотоку в Турцию

Российский турпоток в Турцию в мае вырос на 100 тыс. прибытий по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил почти 740 тыс. поездок, сообщает Министерство культуры и туризма страны.

Россияне на первом месте по турпотоку в Турцию. На втором Германия, откуда прибыло почти столько же туристов – 730 тыс. В первую пятерку также вошли Великобритания (550 тыс.), Болгария (260 тыс.) и Польша (228 тыс.).

Всего в мае Турцию посетило 5,1 млн иностранных туристов, на 14% больше, чем годом ранее.

С января по май общее число иностранных туристов составило 15,78 млн, что на 12% больше, чем за те же месяцы прошлого года.

Из России в Турцию за этот период приехало более 1,8 млн туристов, почти столько же, сколько год назад.

В прошлом году страну посетили 6,3 млн российских туристов.

Спрос на путешествия в Турцию этим летом максимальный, несмотря на рост цен, более половины всех проданных турагентствами путевок приходится на это направление, сообщает сегодня «Интерфакс».

"У нас доля Турции составляет сейчас 46% от всех продаж. Это примерно в 2,5 раза больше объемов продаж по России, которая занимает второе место, и в три с лишним раза больше третьего по популярности Египта", - рассказал руководитель комитета РСТ по агентской деятельности, генеральный директор сети агентств "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.

По его словам, спрос на Турцию стабильно растет с весны, благодаря огромному выбору туров с размещением в отелях самого разного уровня. Цены сильно варьируются, но средний чек на одного человека последние семь дней составляет 151 тыс. рублей, на двоих – 178 тыс., на трех – 272 тыс.

Для сравнения, соответствующие показатели по Египту выглядят как 158 тыс., 165 тыс. и 202 тыс. Самым недорогим зарубежным направлением остается Абхазия – 52 тыс. рублей на одного человека, 96 тыс. – на двоих и 110 тыс. рублей – на троих.

Как отметила директор турагентства "Бельмаре" Диана Фердман, Турция пользуется сейчас максимальным спросом, несмотря на заметный рост цен на размещение.

"Мы много отправляем туда туристов и, судя по их отзывам, отели сейчас заполнены на все 100%. Причем спрос хороший не только на российском рынке", - рассказала она.

Директор турагентства "Инфотур" Роман Елагин также сообщил об отсутствии альтернатив Турции.

"Цены, на мой взгляд, высокие, но направление лидирует по продажам. Это традиционное, хорошо знакомое направление, выбора особого у туристов нет. У нас на Турцию приходится более половины объема продаж.

Цены, скорее всего, продолжат расти и дальше, и мы думаем, что спрос будет больше смещаться в сторону Египта. Это чувствуется и сейчас, но все-таки Турцию обойти сложно", - считает эксперт.

/TOURBUS.RU