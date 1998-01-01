Ростов-на-Дону: Театр-трактор и театр-рояль, Парамоновские руины и подземные мозаики

В Ростов-на-Дону лучше не приезжать мимоходом, - так не получится проникнуться атмосферой южной столицы России. По городу лучше пройтись неспешно, чтобы «потеряться» среди улочек и лично оценить дореволюционные постройки, ещё пока сохранившиеся в центре.

Сам город был основан в 1749 году, но его история началась задолго до этой официальной даты. Когда-то здесь обитали древние греки, скифы, генуэзцы, а позже в канву истории вплелась купеческая и казачья ветви.

С конца XIX века, когда город Одессу окрестили мамой, Ростов-на-Дону «стал папой». Так уж сложилось, что именно эти два города, стремительно развиваясь и богатея, словно магнитом притягивали к себе внимание преступников всех мастей. Криминальная линия — также одна из особенностей Ростова-на-Дону.

Понять и полюбить – такую цель поставили перед профильными журналистами организаторы тура – Департамент экономики города.

А именно: увидеть старый купеческий центр, отдохнуть на левом берегу Дона, узнать, что такое «полуденный кохвий», окунуться в атмосферу южного базара – Центрального рынка и спуститься в подземные переходы, чтобы полюбоваться уникальными мозаичными панно и мн. др.

В современном Ростове, как его коротко называют местные, - две главные туристические улицы: Большая Садовая и Пушкинская. Первая — одна из старейших, «содержит» почти все популярные достопримечательности, - в том числе здание Городской думы, доходные и торговые дома, главный корпус Южного федерального университета, Ростовскую государственную филармонию и здание музыкального театра, построенного в виде белого рояля с открытой крышкой.

Любопытно, что в городе есть еще один театр необычной формы, - внешним видом напоминающим гусеничный трактор. Здание Академического театра драмы им. М. Горького знаменитый архитектор Ле Корбюзье называл жемчужиной советской архитектуры, а в Лондонском музее истории архитектуры проект внесли в список шедевров эпохи конструктивизма.

Фасад театра украшен горельефами «Гибель донской Вандеи» и «Железный поток», созданными в классическом стиле античных времен, подобно «Пергамскому алтарю». Сегодня в афише: русская и зарубежная классика, пьесы современных авторов ну и, конечно, знаменитая постановка Геннадия Шапошникова «Тихий Дон».

Улица Пушкинская — пешеходная, также богатая старинными зданиями и памятниками.

Кстати, как известно, Пушкин в Ростове никогда и не был, но это не помешало установить великому поэту здесь памятник и увековечить его именем улицу.

Одна из важных достопримечательностей города, с которых, собственно и началась экскурсия для журналистов: руины Парамоновских складов, датированных XIX веком. Раньше в складах, которые принадлежали главному ростовскому купцу того времени Елпидифору Парамонову, хранились продукты питания, главным образом – зерно, шерсть, уголь.

Позже владельцы менялись, но название «Парамоновские» закрепилось на века. Кстати, интересная историческая подробность: именно здесь подрабатывал грузчиком Максим Горький.

Ещё одна главная визитная карточка города: подземные переходы, где на стенах, с 1970-х годов сохранились вручную созданные мозаики, изображающие быт и праздники ростовчан, красоты местной природы, будни советских школьников, эпизоды Гражданской войны и освобождение Ростова от немецких войск и др.

Всей этой красоте город обязан народному умельцу Юрию Лабинцеву, который создавал свои шедевры из обыкновенной кафельной плитки чешского производства.

Одно из любимых мест самих ростовчан - Парк им. Октябрьской Революции. Его расцвет начался в советские годы, также в 70-х годах прошлого столетия.

Тогда территорию значительно облагородили, оборудовали детские и спортивные площадки и установили аттракционы. Последняя реконструкция состоялась в начале двухтысячных, и именно тогда парк по большей части приобрел современные очертания со своим главным аттракционом - 65-метровым колесом обозрения «Одно небо». Насладиться городскими пейзажами с высоты можно в любой сезон - аттракцион работает 365 дней в году.

/TOURBUS.RU

Продолжение рассказа об «атмосферных» уголках Ростова-на-Дону — в нашем завтрашнем выпуске



