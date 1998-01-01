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27 июня
Туроператоры: «Россиян на болгарских курортах этим летом нет»
Причина — отсутствие прямых перелетов и дорогие визы
Болгария с середины мая выдает краткосрочные шенгенские визы, однако желающих записаться на подачу среди туристов практически нет – стоимость за однократный въезд слишком высокая, к тому же в Болгарию нет прямых рейсов, сообщают Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».
Как рассказала руководитель комитета РСТ по детскому отдыху, генеральный директор компании «Диал-тур» Татьяна Иванова, записаться на подачу документов сложно, но выдаются визы без задержек.
«Прежде всего, визы получают россияне, у которых в Болгарии недвижимость. У нас практически весь июль уже расписан на подачу документов. Визу болгары выдают примерно через 15 дней после сдачи биометрии, задержек почти не бывает. По туризму дают однократный въезд и коридор для поездки около полутора месяцев.
Но существуют сложности с записью на биометрию, так как туроператоры могут сдавать не более двух паспортов в день», - пояснила она.
По словам эксперта, стоимость виз сейчас от 25 тысяч рублей.
«Для однократного въезда с целью туризма это очень дорого, многие отказываются от поездки по этой причине.
Либо уже не успевают в запланированный отпуск, так как не могут вовремя записаться на биометрию», - подчеркнула Иванова.
Как отметили в РСТ, сейчас запись на биометрию у многих туроператоров идет только на август, а если прибавить минимум 15 дней на рассмотрение, то в отпуск получится уехать только во второй половине августа или сентябре.
Визовый центр открывает запись на подачу документов два раза в месяц. Кто не успел записаться у туроператоров, пытаются сделать это сами, но удается единицам.
Директор по связям с общественностью компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская добавила, что сейчас записаться можно только на конец августа, при этом рассмотрение документов в консульстве может идти до 30 дней.
«Спроса на туры в Болгарию почти нет. И выдача шенгенских виз на турпоток из России никак не влияет: между нашими странами нет прямых рейсов, добираться необходимо с пересадками через Стамбул или Ереван.
Если раньше в Болгарию кто-то летал на выходные, то сейчас страну преимущественно посещают те, у кого там недвижимость, бизнес или родственники», - заметила эксперт.
По словам директора принимающей компании Solvex Bulgaria Галина Георгиева, сейчас россиян на болгарских курортах практически нет, а их место заняли туристы из соседних стран – Румынии, Чехии, Польши.
По данным министерства туризма Болгарии, в допандемийном 2019 году страну посетили 450 тыс. российских туристов.
Как мы сообщали ранее, в конце 2023 года Совет ЕС принял решение частично расширить Шенгенскую зону для Болгарии и Румынии.
Болгария вступила в «шенген» с 31 марта, а уже со 2 апреля выдает краткосрочные шенгенские визы типа С. Национальные краткосрочные визы С больше не оформляются.
/TOURBUS.RU
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