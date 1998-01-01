Новости OneTwoTrip: Самый высокий рост спроса на отели показывают Шанхай и Калининград Сервис проанализировал гостиничные бронирования в популярных городах России и зарубежья в период с января по июнь

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал данные по гостиничным бронированиям в популярных городах России и зарубежья в период с января по июнь и рассказал, где его клиенты отдыхали в первой половине 2024 года. Оказалось, что в этом году россияне реже проводили отпуск внутри страны: на Россию пришлось 72,5% всех отельных заказов, и эта доля по сравнению с аналогичным периодом 2023-го снизилась на 1,5%. За границей при этом отдыхали на 3,7% чаще, и доля бронирований в других странах увеличилась до 27,5%. В России путешественники чаще всего останавливались в отелях Москвы — доля столицы составила 22,4% от общего числа заказов, при этом за год её популярность снизилась на 8,5%. Второе место занял Санкт-Петербург, в гостиницах которого в первой половине 2024 года отдыхали 14,0% туристов, что на 11,4% меньше, чем в 2023-м. Замыкает тройку лидеров Адлер с долей 4,0%; здесь в этом году россияне также отдыхали реже, число заказов снизилось на 6,9%. Кроме того, в списке оказались Казань, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Эсто-Садок (Красная поляна), Нижний Новгород и Калининград. По сравнению с первым полугодием 2023-го интерес российских путешественников вырос к отдыху в отелях Калининграда и Краснодара — на 16,0% и 15,7% соответственно; также на 8,8% чаще бронировали жильё в Нижнем Новгороде. А вот в Эсто-Садке (Красной поляне) отдыхали на 19,0% реже. Самым популярным зарубежным городом первого полугодия стал Стамбул: там оформлено 9,0% от общего числа отельных заказов; однако в турецком городе отдыхали на 9,1% реже, чем в прошлом году. На втором месте оказался Дубай (4,9%); за год спрос на гостиницы там снизился на 10,9%. Третью строчку рейтинга занял Минск с долей 4,0%. Столица Беларуси в этом году привлекла на 2,5% больше россиян. Кроме того, в топ-10 вошли Ереван, Париж, Тбилиси, Бангкок, Рим, Шанхай и Милан. Самый заметный рост спроса показал Шанхай: гостиницы в этом городе Китая бронировали в 1,5 раза чаще. Также увеличился интерес российских туристов к отдыху в Тбилиси (+46,6%), Париже (+13,6%) и Милане (+6,6%). Заметно меньше путешественников ездили в Ереван (доля отельных заказов в городе упала на 27,0%) и Бангкок (-18,5%). Город Доля направления в 2024 году Изменение спроса за год Стамбул 9,0% -9,1% Дубай 4,9% -10,9% Минск 4,0% +2,5% Ереван 2,7% -27,0% Париж 2,5% +13,6% Тбилиси 2,1% +46,6% Бангкок 2,2% -18,5% Рим 1,8% -5,2% Шанхай 1,7% рост в 1,5 раза Милан 1,6% +6,6%

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