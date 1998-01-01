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Всего пять дней - до окончания номинирования на награду MICE AWARD 2024

В этом году в 15 основных номинациях подано свыше 230 заявок

С 1 июля стартует открытое онлайн-голосование за соискателей премии Russian Business Travel & MICE Award. 15-я церемония вручения почетных статуэток пройдет 6 декабря в Москве.

За полтора десятка лет существования премия Russian Business Travel & MICE Award стала наиболее престижным мероприятием российского рынка событийного и делового туризма.

В этом году в 15 основных номинациях подано свыше 230 заявок. Соискатели на награду представляют практически все регионы страны — от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского на востоке.

Лучших игроков рынка будут определять среди гостиниц, конгрессных центров, региональных офисов по развитию территорий и ТИЦ, конвеншен-бюро, промышленных, культурных и спортивных объектов, ресторанных комплексов, всесезонных и горных курортов, тематических парков, агентств делового туризма, организаторов конференций и тематических программ по России, межрегиональных перевозчиков.

Ожидается, что в ряде разделов борьба за награду будет особенно острой. Это номинации «Лучшая конгрессная гостиница России категории 5*», «Лучшая конгрессная гостиница России категории 4*», где в общей сложности подано 52 заявки.

А также «Лучшая площадка для мероприятий: объекты промышленности» (17 соискателей), «Лучшая площадка для мероприятий: всесезонные курорты» (14 соискателей), «Лучшая площадка для мероприятий: горные курорты» (13 соискателей), «Лучший организатор конференций (14 соискателей), «Лучший организатор тематических программ в России» (13 соискателей), «Лучшее business travel агентство (11 соискателей), «Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч» (11 соискателей).

Как отмечает организатор премии Наталья Евневич, исполнительный директор АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий», «MICE Award - старейшая и единственная отраслевая награда, которая никогда не носила коммерческий характер. Трудно представить, что первые статуэтки были вручены уже в далеком 2010 году.

Мы гордимся, что сегодня MICE AWARD – самая представительная награда на рынке! Премия традиционно выявляет новые тенденции спроса и предложения в индустрии встреч и событий».

В прошлые годы знаковое для рынка событие радушно принимали Екатеринбург, Самара и Санкт-Петербург.

А в этом году местом проведения юбилейной 15-ой церемонии определена Москва, залы отеля «Азимут Сити Олимпик». Церемония состоится 6 декабря 2024 года.

Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ, АНО «Национальные приоритеты». Медиа-партнер – медиагруппа «Комсомольская правда». Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», международная туристическая выставка «Интурмаркет», коммуникационная группа MICE MOLECULA.

Дополнительная информация:

Лариса Тарасюк, L.tarasyuk@tourbus.ru +7 (495) 723-72-72.

Успейте стать соискателем Russian Business Travel & MICE Award и до 30 июня подайте заявку на сайте www.mice-award.ru!