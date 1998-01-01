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27 июня
Эксперты: Продажи туров в Крым восстановятся через 7-10 дней
Сейчас бронирование организованных туров в Крым снизилось на 10-40%, но доля аннуляций невелика
Бронирования организованных туров в Крым резко снизились к вечеру вторника и в среду у туроператоров, и у турагентств, по разным данным, на 10-40%. Доля аннуляций уже оплаченных поездок по-прежнему невелика, хотя и заметно выросла по сравнению с прошлой неделей. Чаще всего отменяются туры на западный берег полуострова.
Эксперты Российского союза туриндустрии прогнозируют, что продажи отдыха в Крыму восстановятся в течение 7-10 дней, - сообщает сегодня RTN.
По данным агрегатора пакетных туров «Слетать.ру», наблюдается снижение количества бронирований туров в Крым примерно на 35-40% относительно аналогичных дней неделей ранее. Отмен и переносов поездок на ресурсе не зафиксировали.
«Речь о бронированиях до конца августа, то есть это картина по всему лету», – уточнила PR-менеджер группы компаний «Слетать.ру» Анжелика Михновец.
Директор крымской компании «Тур Этно» Андрей Пылов рассказал, что за последние дни число аннуляций выросло в 8-10 раз по сравнению с обычным периодом.
«Но это незначительная доля от общего числа бронирований. Аннуляции носят ярко выраженный региональный характер: на южном берегу отмен меньше, на западном – больше, и в целом чаще аннулируют туры в дорогом сегменте, чем в дешевом», – рассказал он.
По словам эксперта, вчера бронирования новых туров упали примерно на 20% относительно средних темпов за предыдущую неделю.
«Есть и досрочные отъезды по причине беспокойства – все на том же западном берегу. Некоторые туристы уезжают в другие регионы Крыма, к примеру, на южный берег, но там цены выше, не всех устраивает.
Едут также на восточное побережье – в Судак, Феодосию, Коктебель. Если информационный фон успокоится, думаю, темпы бронирования дней через 10 нормализуются», – расcсказал г-н Пылов.
Как сообщил генеральный директор сети компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян, в понедельник были единичные случаи аннуляций по Крыму и Дагестану, во вторник – нет.
«Оба дня новых бронирований практически нет, а по уже сделанным люди интересуются, как поступить. Мы разъясняем: если сейчас сдать билеты на поезд, то купить их на несколько дней или недель вперед уже не получится, до конца августа все продано.
И вообще, мы заметили: когда туроператоры объявляют, что вернут все деньги, туристы не склонны сразу отказываться от поездки. И как только стало ясно, что деньги по Крыму и Дагестану удерживать не будут, люди не побежали в очередь за возвратом – потому что смогут сделать это в любой момент», – подчеркнул он.
Г-н Мкртчян рассказал, что туристам, которые сомневаются по поводу поездки в Крым, предлагают альтернативный вариант: по пути на полуостров сойти на станции Тамань – любой поезд в Крым там останавливается.
«Разместим всех желающих в Анапе, не проблема. Главное – не сдавать билеты. Возможность такой замены практически всех устраивает. Сегодня волна звонков пошла по нисходящей. Общий спад бронирований на лето составил около 10%, и даже при этом объемы превышают прошлогодние показатели.
Думаю, где-то через неделю бронирования вернутся в обычное русло», – заключил эксперт.
/TOURBUS.RU
Фото:сrimea-news.com
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