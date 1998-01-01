ЕС утвердил 14-пакет санкций. Как это повлияет на туротрасль?

Эксперты комментируют последствия для турбизнеса запретов на полеты в ЕС бизнес-авиации и санкций против «Уральских а/л» и холдинга «Новапорт»

По информации СМИ, Европейский союз на этой неделе утвердил новый, 14-й, пакет санкций против России. Помимо прочего, в нем содержится запрет на чартерные полеты для россиян в ЕС и над ЕС. В санкционный список попали авиакомпания «Уральские авиалинии» и холдинг «Новапорт».

Как рассказали в АТОР, в новом пакете санкций идет речь о запрете на посадку/взлет на территории ЕС и на пролет над ЕС нерегулярных рейсов, если их заказчиком является российское физическое или юридическое лицо, организация или ведомство. Таким образом был дополнен действующий с февраля 2022 года запрет на олеты российских авиакомпаний над Европой.

В соответствии с новым пакетом санкций, эксплуатанты воздушных судов должны предоставлять любую информацию, которую запросят национальные компетентные органы государств-членов ЕС о нерегулярных рейсах. В их числе – данные о владельце самолета и, возможно, его пассажирах.

Профессионалы туротрасли считают, что запрет, прежде всего, коснется бизнес-джетов.

«Речь идет именно о бизнес-авиации», – подчеркнул вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная также рассказала, что пока новые санкции никак не отражаются на деятельности туроператора.

В документе также говорится о том, что под санкции попадает авиакомпания «Уральские Авиалинии» и холдинг «Новапорт».

«Все российские авиакомпании уже два года работают под санкциями и, в целом, уже адаптировались к этим условиям. По крайней мере, те же «Уральские авиалинии» развивают маршрутную

сеть. Что касается «Новапорта», то единственное возможное ограничение – это корректировка полетных программ иностранных перевозчиков, например, в аэропорт Минеральных Вод, который входит в холдинг. Но сейчас все иностранные компании уже обходят санкционные ограничения в отношении других управляющих компаний, так что и тут каких-либо проблем мы не ждем», – отмечают в компании Space Travel.

Как конкретно отразятся санкции на полетах «Уральских авиалиний» - пока неизвестно. Однако в качестве примера эксперты АТОР приводят авиакомпанию «Победа», которая в мае этого года была внесена властями США в SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), считающийся самой жесткой версией американских санкций.

Он запрещает любые расчеты в долларах США и создает угрозу наложения вторичных санкций на контрагентов компании.

Тем не менее, лоукостер продолжает летать и вести продажи на зарубежные направления. На официальном сайте компании можно купить билеты в Стамбул, Дубай и Абу-Даби вплоть до марта следующего года, - отмечают эксперты.

/TOURBUS.RU