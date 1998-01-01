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Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» получит новые имя и структуру

С 2025 года в структуру обновленного нацпроекта «Туризм и гостеприимство» войдут пять федеральных проектов

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» действует до конца 2024 года. С 2025 года он будет перезапущен под названием «Туризм и гостеприимство», а в его структуру войдут пять федеральных проектов, сообщило во вторник Минэкономразвития на стратегической сессии правительства, - информирует пресс-служба РСТ.

Федеральный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения» предусматривает строительство отелей, тематических парков, курортов и других туристических объектов.

Реализация проекта создания круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал» вынесена в отдельный федеральный проект.

«Производство отечественной продукции для туристской индустрии» также выделено в отдельный федеральный проект. В него предлагается включить выпуск более 290 единиц канатных дорог, свыше 300 ратраков и более 1,2 тысячи систем искусственного снегообразования для горнолыжных курортов.

Кроме того отрасли нужны несколько тысяч туристических автобусов, в том числе для развития автотуризма, а также экскурсионные, рейсовые и круизные суда, оборудование для парков аттракционов. Средства будут учитываться внутри крупных программ Минпромторга России.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил на стратсессии, что все запросы туротрасли будут удовлетворены российской промышленностью.

«Для повышения ценовой привлекательности отечественной техники предлагается запустить новый механизм – субсидирование скидки размером до 30% в зависимости от номенклатуры. Стоимостной фактор играет ключевую роль при принятии решения о закупке. Оценочно, при распространении механизма на оборудование для горнолыжных курортов и на туристические автобусы потребуется до 10 млрд рублей в год», – сказал он.

Федеральный проект «Туристическая привлекательность страны» должен способствовать повышению интереса к туризму, продвижению его внутри страны и за ее пределами, созданию цифровых сервисов для туристов.

Пятый проект «Кадры для туризма» посвящен подготовке собственных опытных специалистов и формированию профстандартов в рамках туротрасли.

Для развития кадрового потенциала в рамках этого проекта предлагается организовать обучение региональных команд на базе созданного в 2023 году по национальному проекту центра подготовки кадров в Татарстане.

Также планируется развивать стандарты и компетенции в сфере международного туризма на базе Центра компетенций в Санкт-Петербурге, а Российский государственный университет туризма и сервиса совместно с ведущими работодателями подготовит стандарт по повышению квалификации работников отрасли и создаст центры обучения на базе гостиничных сетей.

Среди целей нового нацпроекта – рост числа поездок по России к 2030 году до 140 млн, рост доли туризма в ВВП до 5%.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что предлагается сохранить эффективные и популярные у бизнеса меры поддержки. Среди них – льготная ставка по кредитам на строительство крупных отелей, субсидии на модульные гостиницы, единая субсидия регионам на развитие туризма.

/TOURBUS.RU