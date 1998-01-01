Правительство продлит и запустит ряд льгот, связанных с туризмом

Среди них — продление налоговых льгот на авиаперевозки и услуги отелей, а также новые льготы на продукцию для туриндустии

До 1 января 2028 года будут продлены налоговые льготы на внутрироссийские авиаперевозки, соответствующее поручение дал глава правительства РФ Михаил Мишустин, - сообщает «Интерфакс».

"Речь идёт о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла", - говорится на сайте правительства.

Для продления срока действия налоговых льгот потребуется внести изменения в Налоговый кодекс. Срок их действия истекает 1 января 2025 года.

Льгота по НДС для отелей будет продлена до 2030 года, сообщил также вчера вице-премьер Дмитрий Чернышенко на сессии правительства, посвященной национальным проектам в сфере туризма и экономики.

«У нас растут инвестиции, в том числе и благодаря решению, тогда ковидному, об обнулении НДС для гостиниц. И мы договорились, чтобы продлить это до 2030 года. В Кремле мы это тоже обсуждали. Прошу сегодня это формализовать, чтобы мы могли изменения сделать», - сказал он.

Нулевой НДС для гостиниц в России был введен 1 июля 2022 года. Мера распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры.

Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые. Срок предоставления льготы для всех таких объектов одинаковый – до 2027 года.

Накрнец, правительство РФ для поддержки российских бизнесов, выпускающих оборудование для горнолыжных курортов и туристических автобусов, запустит механизм субсидирования скидок, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«Мы проанализировали предоставленные Минэкономразвития потребности регионов в основных видах техники и оборудования для туристической сферы. Практически по всем позициям у нас профицит мощностей, поэтому все запросы наша промышленность удовлетворит за счет собственной и локализованной продукции. В том числе той, которая сейчас готовится к серии.

По итогам проработки данного вопроса с потребителями продукции, необходимой туротрасли, для повышения ценовой привлекательности отечественной техники предлагается запустить новый механизм – субсидирование скидки размером до 30% в зависимости от номенклатуры.

Стоимостной фактор играет ключевую роль при принятии решения о закупке. Оценочно, при распространении механизма на оборудование для горнолыжных курортов и на туристические автобусы, потребуется до 10 млрд рублей в год», – сказал он на стратегической сессии, посвященной реализации национальных проектов по развитию туризма и экономики.

Создание оборудования для туристской индустрии войдет в федеральный проект «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», который, в свою очередь, станет одной из составных частей обновленного нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

/TOURBUS.RU