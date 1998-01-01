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Посольство России в Кении призывает россиян к осторожности

На этой неделе в Найроби и крупнейших городах страны происходят массовые акции протеста

Посольство России в Кении призвало находящихся там российских граждан соблюдать меры предосторожности в связи с политическими протестами в стране,-сообщает «Интерфакс».

«В связи с дальнейшим ухудшением ситуации в Кении настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в стране, не покидать места проживания без крайней необходимости.

В ближайшие дни избегать посещения мест скопления людей в Найроби, Момбасе, Кисуму, Какамеге, Элдорете, Накуру, Наньюки, Ньери, Кисии, Килифи, Эмбу и Керичо. Выполнять требования кенийских законных властей и правоохранителей», - говорится в заявлении диппредставительства.

Дипломаты также предупредили, что 27 июня возможна блокировка протестующими основных подъездных дорог в Найроби.

«В случае возникновения экстренных ситуаций обращайтесь по телефону консульской помощи: +254 728 606541», - говорится в сообщении.

По информации СМИ, в последние дни в Кении развернулись протесты против законопроекта об ужесточении налогообложения, который обсуждал во вторник парламент страны. Акции проходят в Найроби и других городах Кении, в частности, в Момбасе и Накуру.

Полиция перекрыла все подходы к зданию парламента в Найроби, в ключевых точках города разместили автомобили с водометами, а также усиленные подразделения спецназа, однако протестующие прорвали кордоны и проникли к зданию. На его территории произошли пожар и перестрелки, есть пострадавшие.

Власти страны рассчитывают за счет повышения налогов получить дополнительные $2,7 млрд, сократить бюджетный дефицит и государственный долг.

Ранее глава Совета по туризму Кении Фрэнсис Гичаба заявил, что страна стремится увеличить турпоток до 5,5 млн человек к 2028 году. В 2023 году число туристов в Кении составило 1,9 млн, в 2024-м ожидается 2,2 млн.

Напомним, что сейчас прямых рейсов в Кению из России нет. Туроператоры предлагают туры в эту страну на базе стыковочных рейсов. В основном, это «Эфиопские авиалинии». Перевозчик летает в Кению (Найроби и Момбаса) из Москвы с пересадкой в Аддис-Аббебе трижды в неделю.

Прилететь в Найроби можно также рейсами Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates, Egyptair.

Как отметили ранее в компании "Арт-Тур", объемы продаж туров в Кению выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас у оператора это самое быстрорастущее направление.

В компании "Русский Экспресс" отметили увеличение количества запросов по Кении на 15-20% относительно показателей прошлого года. В основном туристы бронируют сафари-программы и сафари + отдых на океане.

Руководитель департамента продаж и разработки продукта компании ITM group Юлия Соколова отметила рост объемов продаж туров в Кению на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глубина продаж – 4-5 месяцев.

/TOURBUS.RU

Фoто: ibtimes.com