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26 июня
«АРТ-Тур» подвел итоги юбилейной 15-й акции «Золотая лихорадка»
Уже этой осенью "золотые лидеры продаж" отправятся в приключенческое путешествие в Танзанию и Катар
19 июня в уникальный для этого месяца погожий день туроператор «АРТ-Тур» провел ежегодное мероприятие на крыше своего офиса для своих лучших агентов.
Вечеринка прошла на собственной большой террасе компании с панорамным видом на столицу при участии звезд российского шоу-бизнеса.
Гостями вечера стали более 200 человек, включая директоров лучших московских и региональных агентств, представителей отелей и авиакомпаний, офисов по туризму и туристической прессы. В этом году на мероприятие были приглашены высокопоставленные лица – послы Танзании, Кении, секретарь посольства Катара, представители профильного комитета ГосДумы РФ.
Почетными гостями стали четыре генеральных менеджера отелей Jumeirah: Burj Al Arab, Madinat Jumeirah, Jumeirah Saadiyat (ОАЭ) и Jumeirah Maldives.
Атмосфера располагала к неформальному и приятному общению в компании коллег и дружного коллектива «АРТ-ТУР».
Официальная часть мероприятия – это подведение итогов и награждение лучших агентов по условиям акции «Золотая лихорадка».
Топ-50 лидеров-продаж испытали свою удачу в беспроигрышной лотерее и получили роскошные подарки от партнеров: ваучеры на проживание или авиабилеты в дополнение к дипломам и сертификатам на оплату любого рекламного тура «АРТ-Тур».
Также в этом году были введены специальные номинации – «Лидер продаж по количеству отправленных туристов», «Лидер продаж по Африке», «Лидер продаж по Катару» и «Туристическая сеть, показавшая наибольший объем продаж».
Главной интригой вечера стало объявление маршрута, по которому отправятся ТОП-20 директоров агентств в эксклюзивный Директорский тур.
Уже этой осенью золотые лидеры продаж отправятся в приключенческое путешествие в Танзанию и Катар – с проживанием в невероятных Melia Ngorongoro Lodge, Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Gran Melia Arusha и в потрясающем Raffles Doha – новом отеле-символе Катара.
Продолжением вечера стал концерт звезды российской эстрады – Александра Шоуа и зажигающий DJ-сет от Руслана Нигматуллина – легендарного вратаря и хорошего друга «АРТ-Тур».
«АРТ-Тур» поздравляет всех героев-победителей, а тем, кому чуть не хватило до «заветной двадцатки», желает удачи в следующей «Золотой Лихорадке», которая уже стартовала 1 июня 2024г. и продлится до 31 мая 2025г.
«АРТ-Тур» сердечно благодарит за поддержку партнеров:
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