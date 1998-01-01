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25 июня
В центре Москвы пройдут Дни культуры ОАЭ
Многочисленные мероприятия состоятся с 28 июня по 2 июля на Манежной площади
С 28 июня по 2 июля на Манежной площади — одной из центральных локаций проекта «Лето в Москве» — пройдут Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Горожанам и туристам предлагают узнать больше о достопримечательностях страны, традиционных костюмах и кухне, изучить технику росписи хной, побывать на выставке картин и фотоэкспозиции, - сообщили нам сегодня в Мостуризме.
Программу подготовили Посольство ОАЭ в российской столице и Правительство Москвы. Она станет частью цикла мероприятий, проводимых на взаимной основе в рамках двустороннего сотрудничества, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
«Партнерские отношения между нашими государствами развиваются во многих сферах, в том числе в туризме. Только в 2023 году Москву посетили свыше 42 тысяч путешественников из ОАЭ — в восемь раз больше, чем годом ранее. В первом квартале 2024-го тенденция продолжилась — мы вновь фиксируем рост.
Приглашаем всех на Манежную площадь посмотреть выставки и музыкальные номера, поучаствовать в мастер-классах, сфотографироваться на фоне арт-объектов и попробовать популярные арабские угощения», — рассказала Наталья Сергунина.
По ее словам, гостей из Объединенных Арабских Эмиратов привлекает многовековая русская культура, обилие парков и музеев. Особой популярностью пользуется и гастрономия, которая совмещает кухни разных народов мира.
Чаще всего путешественники из ОАЭ приезжают в столицу в одиночку (34,2 процента) или с парой (23,8 процента). Они выбирают комфортные отели: примерно четверть из них останавливается в гостиницах категории «пять звезд» (23,4 процента).
«Мы выражаем глубокое признание и радость по поводу проведения Дней культуры ОАЭ в самом центре Москвы — на Манежной площади.
Нам очень хотелось провести мероприятие в этом знаковом месте, на этой красивой площади, которая является исторической и считается одним из самых красивых туристических районов города Москвы, для того чтобы познакомить дружественный российский народ с культурой и наследием народа ОАЭ, так как мы глубоко убеждены, что культура является мостом между народами и обществами», — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер.
Москва — важное туристическое направление не только в России, но и на международной арене. Иностранный турпоток в 2023 году составил 2,3 миллиона человек, чаще всего приезжают из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока.
Для укрепления международных связей столица участвует в крупных профильных выставках, организует бизнес-миссии, а также проекты и мероприятия, ориентированные на внутреннюю и зарубежную аудиторию. Среди них Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов.
«Культурный обмен между нашими двумя дружественными странами перешел на новую и качественную стадию, поскольку наблюдается рост притока граждан ОАЭ, приезжающих в Москву с целью туризма и выражающих свое восхищение и интерес к культуре, искусству, истории, а также различным обычаям и традициям дружелюбного русского народа, в связи с чем многие из них уже неоднократно совершали визит в вашу прекрасную страну.
Москва считается одним из привлекательных туристических направлений для туристов из Эмиратов», — добавил Посол ОАЭ.
/TOURBUS.RU
Фото: Пресс-служба Мостуризма
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