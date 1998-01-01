Сочинский горный курорт "Красная Поляна" возглавил Павел Перов

Сочинский курорт "Красная Поляна" с 28 июня возглавит первый заместитель генерального директора ГК "Мантера" Павел Перов, сообщает пресс-служба курорта в понедельник.

Сообщается, что Павлу Перову 42 года, он родом из Владимира. В 2002 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности "Коммерция".

В 2020 прошел программу "Школа CRO" в сфере управления рисками в нефинансовой организации Корпоративного университета Сбербанка и профессиональную переподготовку "Практикум" Московской школы управления "Сколково".

С 2020 года Перов возглавлял игорную зону "Красная Поляна".

Он также продолжит работать первым заместителем генерального директора ГК "Мантера" и курировать вопросы операционной деятельности и эффективного взаимодействия бизнес-единиц, входящих в группу компаний.

Последние два года курортом руководила Яна Перепечаева, а до 2022 года занимала должность операционного и коммерческого директора.

25 апреля 2024 года она объявила о том, что покидает компанию летом.

Как отмечали ранее в компании «За период руководства Яны Перепечаевой команда горного курорта провела ребрендинг, внедрила модель интегрированного курорта, запустила собственную систему бронирования отелей, мобильное приложение, четыре флагманских турпродукта и около 50 новых сервисов для отдыха в горах. Это позволило увеличить турпоток на курорт до 1,3 млн человек по итогам 2023 года, а доходы компании и долю прямых продаж — до 54%».

Сочинский курорт "Красная Поляна" отмечает значительный рост туристического потока в летний период 2024 года, отмечала Яна Перепечаева в начале июня.

"Мы фиксируем рост бронирований на лето по сравнению с прошлым годом. Если эта тенденция сохранится, то этим летом курорт посетит на 10% больше туристов", - сказала экс-генеральный директор.

Она отметила, что рост турпотока на курорт обусловлен повышением спроса на внутренний туризм в России, ростом возвратности и лояльности постоянных гостей, а также событийным календарем курорта.

В частности, по словам г-жи Перепечаевой, летом на горном курорте проходит сразу несколько крупных фестивалей - GASTREET, который стартует 3 июня, Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина (1 - 11 июля) и YOGACAMP (25 - 28 июля).

Как сообщалось ранее , на побережье и в горах Сочи 1 июня открылся летний курортный сезон. Он продлится в этому году до ноября.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба ГК "Мантера"