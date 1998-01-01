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25 июня
Юлия Максутова: «Молодежь хочет путешествовать по местам любимых героев»
Директор центра развития международного туризма рассказала о том как инновационные технологии могут «удивить» туриста
В конце минувшей недели в рамках туристического форума БРИКС прошла сессия посвящённая инновациям в сфере туризма. В процессе дискуссии участники обсуждали новые механизмы и подходы, которые могут поднять индустрию путешествий стран БРИКС на новый уровень и заинтересовать даже самых опытных путешественников, - сообщает наш корреспондент.
Директор центра развития международного туризма Юлия Максутова рассказала о том как инновационные технологии могут удивить туриста:
«Туристы хотят получить новый опыт, незабываемые впечатления, изучить неизведанные маршруты
Они готовы погрузиться в незнакомую культуру и готовы за это платить.
Согласно опросам 90% туристов готовы потратить столько же или больше средств на зарубежные поездки чем в прошлом году
65% туристов готовы пожертвовать ради поездок зарубеж другими статьями личного бюджета»
Спикер также отметила, что меняется и демографическая структура туризма в век научно-технического прогресса:
«Активными путешествовать стала молодежь в возрасте от 20 до 27 лет. Таких путешественников сейчас больше всего в Америке, они выросли в период стремительной цифровизации, поп-культуры, социальных сетей. Больше всего их привлекают поездки вдохновлённые медиапродукцией, книгами, видеоиграми.
Молодежь предпочитает путешествовать по местам своих любимых героев. Это поколение большое значение предаёт рекомендациям блогеров, инфлюенсеров, актёров и чаще всего это реализуется через соцсети.
Ещё один тесно связанный с современными технологиями тренд – это онлайн-бронирование туров и гостиницн.
Сегодня этой опцией пользуются от 70 до 80% туристов и в рекламировании маршрутов более 50% агрегаторов в мире теперь используют искусственный интеллект»
При этом, по мнению эксперта, «Обратной стороной технического прогресса является усталость людей от городской суеты. В связи с этим большую популярность набирает устойчивый туризм, предполагающий ответственное отношение к окружающей среде».
«Инновации стали главным драйвероми одной из наиболее быстро развивающихся ниш туризма в международной индустрии путешествий – это деловой туризм.
В России по последним данным 40% всей путешествий осуществлены с деловыми целями», - заключила эксперт.
/TOURBUS.RU
Фото: Елена Игнатьева/ Фонд «Росконгресс»
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