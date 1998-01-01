Георгий Мохов: Турбизнес будет стараться максимально идти навстречу туристам при отмене туров в Крым или Дагестан

Туроператоры будут стараться максимально идти навстречу туристам, если они захотят аннулировать оплаченные туры в Дагестан или Крым.

Но в каждом случае такие запросы будут рассматриваться в индивидуальном порядке, так как в стоимость тура входят услуги независимых поставщиков – отелей, перевозчиков и других, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов, которого цитирует RTN.

Он напомнил, что, в соответствии со статьей 14 Федерального закона 132 ФЗ, в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами.

При расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского продукта в связи с наступлением таких обстоятельств туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

«Если опасность пребывания туристов в Дагестане или любом другом месте не была официально подтверждена решениями или рекомендациями органов власти, то аннуляция туров в случае отказа производится на общих основаниях, то есть с учетом расходов, фактически понесенных в целях исполнения договора.

таких ситуациях каждый случай рассматривается индивидуально, как правило туроператоры идут на встречу туристам, но в цене тура есть услуги гостиницы, перевозчика и от их позиции зависит сумма возврата», – рассказал вице-президент РСТ.

Напомним, что вчера правовой режим КТО в пределах административных границ Махачкалы и Дербента отменен.

Георгий Мохов подчеркнул, что турбизнес в любом случае будет стараться максимально идти навстречу туристам и минимизировать их потери.

Ранее в Минэкономразвития туроператорам и отельерам рекомендовали не взимать штрафы с туристов за отмену туров в Крым и Дагестан..

/TOURBUS.RU