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АТОР: Продажи туров в Крым снизились на 20%

Также туроператоры ожидают отмены до 5% заездов на ближайшие даты

Продажи туров в Крым снизились в понедельник на 20%, во вторник туроператоры ожидают роста доли отмены уже приобретенных туров, которая пока не превышает 1%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры отмечают снижение темпов продаж, но оно характерно для первых дней после кризисных ситуаций. В среднем за понедельник было отменено не более 10–15 заявок на Севастополь и Крым у каждого из крупных туроператоров, это около 1% туров.

По их прогнозам, пик отмены туров может прийтись на 25 июня – такие решения обычно не принимаются быстро», - говорится в сообщении.

В компании «Ателика», отели которой расположены в Алуште, Судаке и Феодосии, рассказали, что 24 июня были единичные случаи аннуляций. Большинство из них не были связаны с вопросами безопасности.

«Бронирования сегодня идут на уровне прошлой недели, снижения темпов мы не видим. Более того, в некоторых отелях на начало июля уже нет свободных номеров», – рассказал гендиректор сети «Ателика» Алексей Высоканов.

Всего, как ожидают туроператоры, будет отменено 3-5% заездов на ближайшие даты.

«Большинство туроператоров гарантируют возврат средств туристам за аннулированные туры. В некоторых компаниях отмечают, что каждый тур и отель рассматриваются индивидуально», - отмечают в АТОР.

В компании «Гранд Сервис Экспресс» (железнодорожная перевозка в Крым) сообщили, что традиционно в сезон туристы сдают около 6 тыс. билетов в день на разные даты. В понедельник, 24 июня, было сдано больше – около 10 тыс. билетов.

Билеты сразу же покупают другие пассажиры и количество свободных мест в поездах не увеличивается. Ситуация с продажами железнодорожных билетов штатная.

«Пока аннуляций нет, но ситуация может измениться, какие-то отмены наверняка будут как реакция на произошедшее. Но надо понимать, что Севастополь – не туристический регион: 95% туристов отдыхают в курортных зонах, а Севастополь иногда посещают в однодневных экскурсиях. Доля города в экскурсионных программах и так невелика, а сейчас, скорее всего, еще сократится», – сообщил в свою очередь глава регионального отделения РСТ в Крыму, соучредитель группы компаний «Кандагар» Борис Зелинский, которого цитирует RTN.

Как ранее сообщал РСТ, спрос на отдых в Крыму у туроператоров в этом году вырос на 20-30% по сравнению с 2023 годом. В компании «Интурист» заявляли о трехкратном росте спроса на направлении.

По данным Министерства курортов и туризма Крыма, в 2023 году полуостров посетило 5,2 млн туристов.

/TOURBUS.RU