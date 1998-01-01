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Туроператоры: Переносов или аннуляций туров в Абхазию нет

В воскресенье близ КПП на росийско-абхазской границе произошла перестрелка

Как сообщают СМИ, в минувшее воскресенье неизвестные открыли стрельбу близ КПП на росийско-абхазской границе по реке Псоу. В результате один человек погиб, трое пострадали.

По данным МВД республики, все участники происшествия - жители Абхазии. Власти республики охарактеризовали происшедшее как «бытовой конфликт».

Как заявил секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба, угрозы для туристов в Абхазии нет.

«Произошедшее событие, конечно же, всех возмущает. Конфликт на бытовой почве привел к такому печальному последствию», – отметил секретарь Совбеза.

По факту перестрелки на КПП «Псоу» было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия. Все причастные к происшествию на границе были установлены.

Все посты ГАИ Абхазии усилены, при этом таможенный пост «Псоу» работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе МВД республики.

"Запросов, касающихся аннуляций или переносов сроков туров, нет. Мы связались со своими туристами – у них все в порядке", - рассказал вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Сергей Ромашкин добавил: «Граница работает в обычном режиме. Рекомендаций пока нет. Ждём официальную информацию от властей».

"У нас на данный момент от туристов нет запросов на аннуляции, все штатно", - отметили в пресс-службе туроператора "Алеан".

В Абхазии сейчас отдыхают до 120 тыс. туристов из России, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Сейчас в Абхазии отдыхает около 100–120 тыс. российских туристов. Никаких обращений относительно ситуации от них на данный момент не поступало", - говорится в сообщении ассоциации.

Абхазия, которая традиционно пользуется высоким спросом в летнем сезоне, планирует развивать туризм в межсезонье, чтобы сделать страну круглогодичным местом отдыха туристов, сообщил ранее замминистра по туризму республики Астамур Барциц, которого цитирует «Интерфакс».

"Нам бы хотелось развивать Абхазию в межсезонье, чтобы сделать страну круглогодичным направлением, климат это позволяет. Для этого нужно больше строить комфортабельных отелей, которые могли бы круглый год принимать гостей. Сейчас большинство объектов уходят на консервацию, а запускаются перед стартом летнего сезона", - рассказал он.

Как отметил г-н Барциц, доля организованных туристов из России составляет примерно 70-75%, а средняя продолжительность их отдыха - 7,1 день.

"Мы видим тенденцию к сокращению числа дней отдыха в пользу более комфортных отелей с большим набором услуг. Поэтому для расширения границ сезона нам потребуется больше таких объектов", - уточнил он.

Абхазия рассчитывает принять в этом году почти 1,7 млн организованных российских туристов, сообщил также Астамур Барциц.

"В 2023 году Республику Абхазия посетили порядка 1,4 млн организованных российских туристов. Около 560 тыс. из них - однодневные туристы из Сочи. В этом году, по прогнозам туроператоров, мы ожидаем роста турпотока в среднем на 20%", - сказал он.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора "Алеан" ранее сообщили, что спрос на летние туры в Абхазию вырос на 22% относительно аналогичного периода прошлого года.

По данным компании, Абхазия занимает второе место по продажам туров на лето, на направление приходится 13% бронирований.

/TOURBUS.RU

Фото: Pixabay.com