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Президент подписал закон об аттестации экскурсоводов и гидов

Согласно закону, экскурсоводы и гиды-переводчики должны проходить плановую аттестацию раз в пять лет

Закон о правилах аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков подписал президент РФ Владимир Путин, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, - сообщает "Интерфакс".

Согласно закону, экскурсоводы и гиды-переводчики должны проходить плановую аттестацию раз в пять лет. При этом лица, ныне имеющие право на оказание экскурсионных услуг, вправе работать без прохождения аттестации до 1 марта 2025 года.

Законом определяются требования, которым должен соответствовать экскурсовод или гид-переводчик для прохождения аттестации. В частности, иметь среднее профессиональное или высшее образование; иметь дополнительное профессиональное образование, соответствующее профилю работы; соответствовать специальным требованиям, установленным правительством РФ и др.

Кроме того, согласно закону, на нагрудной идентификационной карточке экскурсовода или гида переводчика с 1 марта 2025 года должен будет размещаться "двухмерный штриховой код (QR-код), посредством которого обеспечивается переход на страницу единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, содержащую сведения об аттестованных экскурсовода или гиде".

Напомним, что в марте 2024 года был принят Федеральный закон № 63-ФЗ, касающийся деятельности инструкторов-проводников.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), основатель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов отмечал, что «Контроль, в том числе, за наличием у экскурсоводов аттестации, может осуществляться не только органом власти в сфере туризма, но также, например, Роспотребнадзором, Минкультуры, МВД - в зависимости от решения региональных властей. При этом, как указано в нормативе, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Может проводиться наблюдение - постоянный рейд в соответствии с законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и выдаваться предписание об устранении нарушений. На местах сейчас будут принимать документы, нормативы о порядке осуществления такого контроля".

"К экскурсоводам в случае обнаружения нарушений может применяться предупреждение, вынесение предписания об устранении нарушения, затем санкция в виде штрафа за неисполнение предписания. Также могут применяться статьи КоАП за незаконную предпринимательскую деятельность или деятельность с нарушением обязательных требований и другое в зависимости от ситуации", - пояснил эксперт.

На сегодняшний день в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков внесено 7127 записей. По данным на 12 мая 2023 года, их насчитывалось 3098.

/TOURBUS.RU