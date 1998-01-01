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РСТ рекомендует воздержаться в ближайшие дни от турпоездок в Дагестан

В Дагестане, где вчера произошел ряд терактов, находятся до 20 тысяч туристов

По информации СМИ, воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале. В республике был объявлен режим контртеррористической операции, он действовал в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента, в понедельник утром его завершили.

По данным СКР, погибли 15 сотрудников правоохранительных органов, а также 4 гражданских лица, в том числе православный священник. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о ликвидации пяти боевиков в Дагестане.

Власти республики объявили дни траура с 24 по 26 июня, все развлекательные мероприятия в регионе отменены.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) в связи с событиями в Дагестане рекомендовали туристам временно воздержаться от поездок, а тем, кто уже находится в республике, соблюдать меры предосторожности.

«Российский союз туриндустрии призывает туристов, находящихся в городе, оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу и следить за сообщениями официальных властей», - говорится в сообщении объединения.

«РСТ также рекомендует воздержаться от поездок в ближайшие дни в регион до стабилизации ситуации. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время», - добавили в РСТ.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Дагестане сейчас могут отдыхать до 20 тыс. организованных и самостоятельных туристов.

По данным туроператоров, летний Дагестан - самое популярное туристическое направление Северного Кавказа, более половины всех туристов посещают республику в составе организованных групп. В 2023 году ее посетили 1,7 млн туристов, в 2024 году спрос сохранился на прошлогоднем уровне.

После отмены утром в понедельник режима контртеррористической операции (КТО) экскурсии по Дагестану будут проводиться в плановом порядке, аннуляций туров в республику пока практически нет, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

"Ситуация стабилизировалась, режим КТО отменен. Сегодня утром отправили туристическую группу по южному направлению, это село Ахты, то есть работаем по расписанию. Пока столкнулись только с одной отменой гостиницы. Возможно, позже отмены и будут. Экскурсионное расписание не меняем, туристы прилетают, как запланировано. Вчера прилетела группа из Екатеринбурга, переночевали в Махачкале и сегодня отправились в Дербент, также по программе", - цитирует пресс-служба РСТ директора "Туристического центра Республики Дагестан" при министерстве по туризму и народно-художественным промыслам республики Руслана Ахмедова.

"Естественно, после вчерашнего, МВД тщательные проверяет документы, но все стабильно, паники нет", - добавил он.

В компании "Интурист" сообщили, что в связи с отменой режима КТО в Махачкале и Дербенте туризм в республике возвращается в штатный режим.

"Мы будем проводить сегодня плановые экскурсии", - сказала глава пресс-службы компании Дарья Домостроева.

Она добавила, что в Дагестане сейчас довольно много туристов

В компании "Алеан" также нет аннуляций по экскурсионным турам в Дагестан, но есть замена – вместо Дербента туристы в понедельник поехали на экскурсии в горы. Туроператор также получил две отмены бронирований отелей, эти заявки будут аннулированы без штрафов.

Пассажиры, которые хотят отказаться от ранее купленных билетов на поезда в Дагестан, смогут вернуть полную стоимость проезда, в том числе по невозвратному тарифу, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Минэкономразвития РФ также рекомендует туроператорам и отельерам не штрафовать туристов за отмену туров и бронирований проживания в Дагестане.

В прошлом году Дагестан посетило 1,7 млн туристов, причем более 80% всего потока едет в Дагестан в летние месяцы, - сообщает «Интерфакс».