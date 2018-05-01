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24 июня
Глава Росавиации: Из-за санкций российские авиакомпании не могут летать в 53 страны
При этом в прошлом году пассажиропоток за рубеж вырос на 28%, в этом — еще на 24%
Пассажиропоток авиакомпаний России на международных маршрутах с января по май вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 10% перевезенных граждан составили путешественники из стран БРИКС, сообщил в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров, которого цитирует «Интерфакс»
"Мы видим рост пассажиропотока: за 5 месяцев этого года мы перевезли на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это порядка 10 млн пассажиров на международных рейсах. Доля пассажиров из стран БРИКС составляет порядка 10%, это чуть больше 2,5 млн", - сказал в ходе пленарной сессии первого туристического форума БРИКС в Москве.
Как отметил г-н Ядров, из России в страны БРИКС выполняются прямые рейсы в Египет, Индию, ОАЭ, Китай, Эфиопию, Иран.
"Есть страны, которые выделяются с точки зрения развития авиационного сообщения. Это, в первую очередь, Китай. В неделю выполняется порядка 162 рейсов, а рост составляет более чем 12%. Хорошие результаты также у ОАЭ (185 рейсов) и Египта (126 рейсов)", - добавил он.
Открытие прямого авиасообщения между РФ и Бразилией, а также ЮАР в ближайшем будущем не предвидится из-за санкционных рисков для российских авиакомпаний, сообщил также глава Росавиации.
"Отдельно хотелось бы остановиться на Бразилии и ЮАР. В настоящее время у нас с этими странами не осуществляются авиаперевозки.
Мы на протяжении длительного периода времени с Бразилией работаем, но даже установление чартерных авиарейсов с учетом той санкционной политики в отношении российских авиакомпаний, которая ведется с точки зрения возможности дозаправки воздушных судов, в ближайшее время не представляется", - заявил г-н Ядров.
"По ЮАР тоже идут движения, с одной стороны они положительные, с другой - опять же возможность осуществления экстренных посадок в странах, которые могут наложить соответствующие санкционные воздействия на российские авиакомпании, они накладывают определенный риск на российские компании", - отметил он, добавив, что "в любом случае могут быть какие-то подвижки".
После введения западных санкций российские авиакомпании не могут летать в 53 страны - авиасообщение установлено только с 37 государствами, сообщил Ядров. В прошлом году пассажиропоток на международных авиалиниях составил 22,4 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее.
"Также видим рост на сегодняшний день по отношению к 2023 году: за эти 5 месяцев перевезли на 24% больше, чем в прошлом году - порядка 10 млн пассажиров. Страны БРИКС в этой доле занимают порядка 10%, чуть больше 2,5 млн пассажиров. В настоящее время у нас открыто сообщение с 6 странами: это Египет, Индия, ОАЭ, Китай, Эфиопия и, конечно же, Иран", - сказал глава Росавиации.
"В отношении Индии, Ирана и Эфиопии, конечно, исходя из, в первую очередь, загрузки воздушных судов, это сообщение развивается более медленными темпами - это порядка 5-10 рейсов в неделю. И загрузка на этих рейсах относительно невысока, что приводит к нерентабельности выполнения данных полетов. Так или иначе на уровне авиавластей, по линии МИДа и Минэкономразвития мы работаем над развитием этих авиасообщений", - заключил г-н Ядров.
/TOURBUS.RU
Фото: пресс-служба "Аэрофлот"
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