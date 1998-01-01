Cтраны БРИКС планируют стать лидерами развития туризма

В конце минувшей недели Минэкономразвития России совместно с Правительством Москвы впервые провели туристический форум БРИКС, направленный на развитие устойчивых связей между странами-участницами в сфере туризма. Деловое событие объединило более 300 представителей профильных ведомств, бизнес -сообщества, руководителей ассоциации и экспертов индустрии, - сообщает наш специальный корреспондент.

На форуме присутствовали делегации всех девяти стран – России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Эфиопиии и Южно-Африканской республики.

«Более половины въездного турпотока в Москву из дальнего зарубежья составляют туристы из стран БРИКС. Проведение форума позволит закрепить за российской столицей статус одного из ведущих мировых туристических центров», – отметила в ходе форума вице-мэр столицы Наталья Сергунина.



В программу форума были включены экспертные сессии с участием крупнейших игроков рынка и встреча министров туризма стран БРИКС.

«Деловая программа форума позволит установить прочные связи между туристическим бизнесом стран БРИКС, подписать взаимовыгодные контракты, представить туристический потенциал каждой страны. Это поможет нашим странам развивать экономику предложения», — отметил в своем выступлении министр экономического развития Максим Решетников.

В ходе пленарной сессии участники форума озвучили основную задачу – повысить среднюю долю туризма в странах БРИКС с нынешних 4,8% до 8%, то есть до показателя, на который уже выходят страны с развитым туристическим сектором.

Россия на правах председателя форума познакомила иностранных гостей со своим флагманским проектом – сервисом Russpass, где можно планировать путешествия, бронировать билеты и выбирать маршруты в незнакомые уголки России.

«Russpass отличает то, что здесь напрямую взаимодействуют бизнес и государство. Это платформа позволяющая находить нам точки соприкосновения. Я считаю, что это важно потому что развитие туризма в нашей стране без бизнеса невозможно» – отметил председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

На завершившемся форум руководитель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов выступил с предложением создать туристический клуб городов БРИКС.

«Как показало проведенное в прошлом году глобальное исследование, на сити-брейки в городах приходится треть всего международного туризма. Статистика ООН говорит, что большинство населения уже живет в городах и дальше урбанизация будет продолжаться. В странах БРИКС живет 45% населения мира. Вот эти три цифры говорят о том, что взаимодействие городов, городской туризм – это действительно состоявшийся факт и будущее», - сказал Евгений Козлов, добавив, что платформа БРИКС дает возможность вывести взаимодействие между городами на новый уровень и потенциально выгодна для каждой из стран.

Она может стать местом обмена опытом и аналитическим дата-хабом, заложив традицию формирования турпродуктов нового типа.

«Чем больше будет платформ для коммуникации на межгородском уровне, тем меньше будет стереотипов с одной стороны, и больше экономических возможностей для взаимодействия с другой. И поэтому платформа туристических городов БРИКС потенциально может стать именно тем, что ломает стереотипы», - убеждён он.

Кроме того, Евгений Козлов предложил в рамках такого клуба учредить уже в нынешнем году при поддержке Минэкономразвития РФ первую туристическую премию стран БРИКС.

/TOURBUS.RU