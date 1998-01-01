Москву и Батуми соединил новый автобусный маршрут

Первое международное направление открылось в столице на автовокзале "Красногвардейский", теперь пассажиры смогут уехать в грузинский город Батуми, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"На "Красногвардейском" открылось первое международное направление", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департаментау.

С нового автовокзала пассажиры могут уехать в Батуми 1-2 раза в неделю. Всего в пути пассажиры проведут около полутора суток, по дороге автобус будет останавливаться в грузинском городе Кутаиси. Стоимость билета составит 8 тыс. руб.

На автовокзале есть просторный зал ожидания с полулежачими креслами, где можно подзарядить телефон, камера хранения, комната матери и ребенка, кафе и вендинговые аппараты, отметили в департаменте.

"В декабре 2023 года под руководством мэра Москвы Сергея Собянина мы завершили полномасштабное обновление всей сети столичных автовокзалов. Теперь они охватывают все направления. Мы продолжаем создавать условия для доступных и удобных поездок по России и ближнему зарубежью", - приводятся слова заммэра Москвы Максима Ликсутова в сообщении.

Как отметил в игтервью радио «Коммерсант ФМ» Игорь Блинов, директор по развитию платформы OnlineTur᎐ru, «На самом деле можно и в 24 часа уложиться, но, видимо, закладывают не такой скоростной режим, как для частного автотранспорта. С другой стороны, у этого автобуса будет преимущество при переходе границы. Если говорить про экономическую целесообразность таких поездок, то за самолет придется заплатить около 12,5 тыс. руб., но и лететь ты при этом будешь всего 3,5 часа.

Я сомневаюсь, что серьезные туроператоры станут отправлять своих клиентов на автобусах. Скорее кто-то из туристов-аэрофобов будет принимать такое решение самостоятельно.

Кроме того, есть же, например, любители, которые почти семь суток едут поездом из Москвы во Владивосток, потому что для них это такая интересная прогулка».

Напомним, что ы этом сезоне активно развивается и авиасообщение с Батуми. Так, авиакомпания Red Wings запустила новые рейсы в Батуми (Грузия) из Сочи, Казани и Уфы, сообщает пресс-служба.

Продажи на рейс WZ-567/568 Сочи-Батуми-Сочи открыты с 22 июня по 26 октября 2024 года.

«Полеты из Сочи будут выполняться на ближнемагистральном лайнере SSJ-100 дважды в неделю (по средам – в 7:20, по субботам – в 7:00). Время в пути составит всего 55 минут. Обратные рейсы из Батуми вылетают в те же дни – соответственно, в 10:05 и 10:15 по местному времени.

При этом субботнее расписание по маршруту будет скорректировано с 21 сентября: рейс WZ-567 Сочи-Батуми с этого дня будет вылетать в 11:30, обратный WZ-568 – в 14:45 местного времени», - говорится в сообщении.

Полеты на SSJ-100 рейсом WZ-1503/1504 Казань-Батуми-Казань будут выполняться с 7 июля по 13 октября по воскресеньям. Вылет из столицы Татарстана – в 15:15, обратный рейс – в 21:10 по местному времени. Продолжительность полета – около 3 часов 20 минут.

Кроме того, Red Wings открывает полеты в Батуми из столицы Башкортостана. Рейс WZ-4683/4684 Уфа-Батуми-Уфа будет осуществляться на SSJ-100 по четвергам, с 4 июля по 29 августа 2024 года. Время вылета из Уфы – 10:20, а обратный рейс взлетает в 14:15. Расчетное время в пути составит около 3 с половиной часов.

C запуском новых маршрутов прямые перелеты Red Wings в Батуми доступны уже из 7 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи и Уфу.

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