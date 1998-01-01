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158 человек пострадали и пять погибли в результате обстрела пляжа в Севастополе

Минэкономразвития просит туроператоров "не применять штрафные санкции при отмене туров в Крым"

По информациии СМИ, вчера днем пляж Учкуевки на северной стороне Севастополя подвергся ракетному обстрелу с остороны Украины.

В результате ракетного обстрела пляжа в Севастополе пострадали 158 человека, в том числе 28 детей. Пять человек погибли, в том числе, двое детей.

В связи с трагедией 24 июня в Севастополе и Крыму объявлен День траура, сообщили губернатор города Михаил Развозжаев и глава Крыма Сергей Аксенов. Отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Прокуратура Севастополя открыла горячую линию и принимает звонки о необходимости оказания помощи, повреждениях жилой, транспортной, коммунальной и иной городской инфраструктуры, личного имущества: +7-978-000-10-48.

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что пляж в Учкуевке считается одним из лучших мест для купания у местных жителей. В окрестностях расположены около десятка отелей с разным объемом номерного фонда. А также небольшие гостиницы, не имеющие собственного пляжа – их гости также отдыхают на общественном.

Однако основной туристических поток в Севастополь приходится на другие районы. На Северной стороне на данный момент может находиться, по предварительным оценкам, порядка 250 организованных туристов.

Также, по данныма АТОР, незначительные повреждения получила территория пансионата «Лазурь» в результате падения обломков ракет, однако возникший на улице пожар был оперативно локализован. Инфраструктура отеля затронута не была.

Кроме того, днем 23 июня перекрывалось движение по Крымскому мосту, в результате чего на въездах возникли заторы.

По состоянию на 17:00 воскресенья, согласно данным телеграм-канала, публикующего информацию о движении по мосту, в очереди со стороны Тамани находится 168 автомобилей, со стороны Керчи – 160.

По словам опрошенных» туроператоров, опрошенных АТОР, пока что зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. Запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма туроператоры-члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали.

«Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым», – рассказал г-н Ромашкин.

В Минэкономразвития туроператорам рекомендовали аннулировать туры в Крым без штрафов в связи с ракетной атакой на Севастополь.

"Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым", - говорится в сообщении ведомства.

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/TOURBUS.RU

