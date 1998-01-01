Минэкономразвития РФ: С будущего года регионы сами смогут взимать курортный сбор

Фиксированный сбор будет взиматься с номера в гостинице, а не с проживающего в нем

С 2025 года регионам России могут дать право взимать туристический сбор и направлять его на инфраструктуру для туристов, сообщил заместитель главы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.

"Предлагается предоставить всем регионам страны право с 1 января 2025 года устанавливать или не устанавливать на своей территории туристический налог. Он будет зачисляться в бюджет муниципалитета и может быть направлен исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание туристической инфраструктуры.

Такой механизм является прозрачным как для бизнеса, так и туристов, региона.

Сведения обо всех отелях и гостиницах, которые платят туристический налог, будут агрегировать в Едином перечне классифицированных средств размещения, оператором которого является Росаккредитация", - цитируют его пресс-служба ведомства и «Интерфакс»

Как отметили в министерстве, фиксированная плата будет взиматься с номера в гостинице, а не с проживающего в нем. Базово ставка составит около 65 рублей за один номер в сутки, то есть 6 тыс. рублей в квартал.

Вместе с тем, одновременно субъектам дается право применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения. Например, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон.

Туристический налог будет администрироваться налоговой службой, поэтому бизнесу не придется предпринимать дополнительных действий для отчетности перед ФНС.

Соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодекс Минэкономразвития РФ подготовит и внесет на следующей неделе на рассмотрение Минфина.

Как отметили в Минэкономразвития, туристический налог с номера в гостинице взимается во многих странах мира.

"По итогам анализа данных 30 государств, установлено, что предлагаемая в России ставка – одна из самых низких", - сообщает ведомство

Эксперимент по взиманию курортного сбора сейчас проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге, и заканчивается в 2024 году.

"Механизм туристического сбора, который действовал в четырех субъектах страны, был достаточно трудозатратен для гостиниц, поскольку заводился специальный счет. Крупные отели были вынуждены выделять отдельного человека, который бы оформлял необходимые документы.

Теперь, когда туристический налог переходит от человека к отелю, нам становится значительно проще. Также этот механизм будет способствовать выходу небольших средств размещения из серой зоны, которые зачастую не показывают реальную загрузку", - рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Мусакин.

/TOURBUS.RU