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Iran Airtour Airlines начала рейсы из Тегерана в Сочи/ S7 планирует начать летать в Монголию/ Авиакомпании увеличат число рейсов из Уфы в Сочи до 40 в неделю

Iran Airtour Airlines начала рейсы из Тегерана в Сочи

Иранская авиакомпания Iran Airtour Airlines выполнила в пятницу первый чартерный рейс по маршруту Тегеран - Сочи, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.

Рейсы будут осуществляться по пятницам. Вылет из Тегерана в Сочи в 7:50, в обратном направлении - в 9:00. Полеты будут осуществляться на среднемагистральных пассажирских самолетах MD-82, вместимостью до 146 пассажиров.

Как отмечается, чартерная программа полетов выполняется совместно с иранским туроператором "БуранПарс".

"Мы ожидаем, что полеты по маршруту Тегеран - Сочи будут востребованы среди пассажиров обеих стран, что может способствовать развитию туризма между Ираном и Россией", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по коммерческой деятельности ООО "Аэродинамика" Александра Никонова.

Прямые рейсы между Ираном и Сочи выполнялись в период 2015-2018 годов. Тогда рейсы выполняла иранская авиакомпания Mahan Air. За это время было перевезено порядка 18 тыс. пассажиров.

В 2018 году полеты были прекращены и не выполнялись на протяжении почти 6 лет.

S7 планирует начать летать в Монголию

Авиакомпния S7 рассматривает возможность запуска рейсов в столицу Монголии Улан-Батор, сообщил начальник отдела стратегического планирования ЗАО "Группа компаний С7" Александр Сергеев на Сибирском транспортом форуме в четверг.

"Мы рассматриваем полеты в Улан-Батор. Для этого нужен региональный самолет. Но наш Embraer их пока выполнять не может (из-за возможных претензий лизингодателей)", - сказал он.

Г-н Сергеев выразил уверенность, что до конца года этот вопрос будет решен.

По его словам, имеющийся в парке компании Embraer-170 также нужен для полетов в Казахстан. Сейчас на рейсы в эту страну S7 вынуждена ставить А320, который летает реже, чем мог бы это делать Embraer.

Авиакомпании увеличат количество рейсов из Уфы в Сочи до 40 в неделю

Авиакомпании увеличат число рейсов из Уфы в Сочи до 40 в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта Уфы.

С 22 июня авиакомпания "Аэрофлот" увеличит число рейсов между Уфой и Сочи до 14 раз в неделю. Они будут выполняться на самолетах Airbus A320.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 29 июня будет выполнять полетную программу три раза в неделю.

Прямые рейсы из аэропорта Уфы в Сочи выполняют в настоящее время также авиакомпании "ЮТэйр", Nordwind Airlines, Smartavia, Nordstar и "Победа".

Максимальное количество рейсов в Сочи из Уфы в зимний сезон 2023-2024 года составляло 13 в неделю.

В 2022 году в "пиковый" летний период число рейсов достигало 30 в неделю.

/TOURBUS.RU