АТОР: Оформить кипрскую визу проще, чем «шенген»

Российские туристы могут въехать на Кипр по национальной визе и по шенгенской, преимущество кипрской в том, что она оформляется быстрее, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.

"Консульство Кипра в Москве оформляет национальные визы почти для всех регионов. Работают также консульства в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге", - рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, срок оформления визы зависит от города подачи. Так, в консульстве в Москве он составляет 5-6 рабочих дней. В целом рекомендуется подавать документы не менее чем за 10 дней до начала путешествия.

Пакет документов на национальную визу состоит из загранпаспорта с окончанием срока действия не менее чем через три месяца, двух цветных фотографий 3,5 х 4,5, опросных листов, которые можно скачать на сайте консульства.

Также потребуется подтверждение покупки авиабилетов, медицинская страховка и справка с места работы или выписка с банковского счета: на каждый день пребывания на Кипре у туриста должно быть минимум 80 евро.

"Детям до 18 лет нужна копия свидетельства о рождении и копия согласия на выезд (если поездка только с одним из родителей или без них)", - добавили в ассоциации.

В АТОР уточнили, что некоторые туроператоры сами могут подавать документы на национальную визу Кипра без личного присутствия туриста. Однако при наличии в загранпаспорте отметок о посещении Северного Кипра возможна только личная подача документов в консульство.

Стоимость кипрской национальной визы немного дороже, чем шенгенской и составляет 100 евро для взрослых, 50 евро – для детей до 12 лет и 20 евро – для детей до 6 лет.

Визы выдают под даты планируемой поездки с небольшим "коридором".

Как напоминает сегодня «Интерфакс», в 2023 году Кипр принял почти 3,85 млн иностранных туристов, это на 20,1% больше, чем в 2022 году (3,2 млн).

Островное государство в 2023 году посетили 65,8 тыс. российских туристов.

/TOURBUS.RU