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Эксперты: спрос на летний Египет вырос на 25%

Основная причина роста — доступность в низкий летний сезон отелей 5*

По данным туристических агрегаторов и сетей турагентств, продажи туров в Египет в июне выросли на 20-25% по сравнению с прошлым годом. Одна из причин роста спроса – привлекательные цены. Российские туристы в Египте обычно бронируют отели 5*, которые во многих других странах им недоступны, сообщает сегодня РСТ.

По статистике интернет-магазина туров Travelata.ru, в этом летнем сезоне количество бронирований туров на египетские курорты выросло на 18% по сравнению с прошлым. Это направление два года подряд занимает третью строку в рейтинге стран, пользующихся популярностью у туристов летом.

«Доля Египта оказалась стабильной на протяжении двух летних сезонов и составила 8%. При этом средний чек увеличился со 160 тыс. до 192 тыс. рублей за тур. Глубина бронирования выросла с 27 дней летом 2023 до 40 дней на нынешний момент», – сказал директор по маркетингу Олег Козырев.

На первом месте, по его словам, сейчас Турция, там во время летних каникул планирует побывать 61% отдыхающих. Средний чек вырос на те же 15-20%, с 223 тыс. рублей до 255 тыс.

По данным группы компаний «Слетать.ру», уровень спроса на туры в Египет превышает показатели прошлого года на 25%, а его доля в общем объеме продаж снизилась на 4% – до 7,7%.

Египет находится на третьем месте в топ-10 направлений по количеству бронирований на лето. Средняя продолжительность поездки не изменилась – 8 ночей.

В «Слетать.ру» средний чек Египта вырос на 13% – до 191 400 руб. Тем не менее, сейчас можно по стоимости от 128 400 руб. забронировать тур в первой половине июля на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы и проживанием в отеле 5* all inclusive.

Турбизнес Египта ожидает в этом году увеличения числа российских туристов до 1,8 млн человек. В прошлом году страна приняла 1,4 млн.

По оценке туристических властей Египта, рост на 20% и более возможен благодаря, прежде всего, конкурентным ценам на отели. В большинстве других стран, куда россияне едут на летний отдых, цены выросли более ощутимо.

По данным сети агентств «Магазин горящих путевок», средний чек тура в Египет на человека сейчас составляет 118 тыс. рублей, на двоих – 155 тыс., на троих – 227 тыс. В Турцию – 152 тыс., 195 тыс. и 272 тыс. рублей соответственно.

Как считает генеральный директор сети, глава комитета РСТ по агентской деятельности Сергей Агафонов, на этом фоне Египет имеет серьезные преимущества.

«Многих туристов, которые хотели бы отдохнуть в Турции в luxury отелях, останавливают высокие цены. Они ищут альтернативу в Египте, где сейчас низкий сезон, цены сбалансированы и спрос в целом не ажиотажный.

А выбор брендовых отелей с системой «все включено» на египетских курортах очень приличный. Это становится серьезным дополнительным фактором интереса к отдыху в Египте», – пояснил эксперт РСТ.

/TOURBUS.RU