Страны БРИКС подписали в Москве"дорожную карту" развития туризма

Страны БРИКС подписали "дорожную карту" о сотрудничестве в сфере туризма, документ позволит укрепить отраслевое сотрудничество в вопросах цифровизации индустрии туризма, продвижении и увеличения туристического обмена, сообщает сегодня пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Подписи под документом поставили министры туризма стран БРИКС в ходе встречи на полях Первого туристического форума БРИКС в Москве. Координировать исполнение утвержденных договоренностей страны объединения будут в рамках отраслевой рабочей группы по туризму.

С этого момента туристический трек в БРИКС можно считать официально запущенным", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, взаимный туристический поток между Россией и странами БРИКС растет последние несколько лет. За первую половину 2024 года он превысил 1,5 млн человек, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Потенциал туристских поездок между странами БРИКС достигнет к 2030 году 20 млн человек и составит 10% от общего количества международных туристов стран БРИКС.

"В "дорожной карте" отражена последовательная схема развития сразу нескольких проектов.

Речь идет о создании платформы цифровых решений в сфере туризма, разработке программы развития компетенций туроператоров, зеленой инициативе БРИКС в области туризма, а также о ряде мероприятий по развитию деловых связей в сфере туризма", - цитирует пресс-служба главу ведомства Максима Решетникова.

В ходе встречи министры туризма России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ рассказали о текущем развитии туристической индустрии и о национальных мерах развития туризма в их странах. Каждая из сторон поделилась собственным виденьем дальнейших перспектив сотрудничества.

"По большей части между странами БРИКС хорошо развито прямое авиасообщение и предусмотрен безвизовый въезд туристов. В тех единичных случаях, где этого нет, – ведем переговоры и упрощаем правила въезда.

Работаем над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Переговоры уже находятся в продвинутой стадии", - сказал г-н Решетников.

По его словам, другой инструмент, который дает реальный прирост доли организованного туризма, это механизм безвизовых групповых туристических обменов. У России такие соглашения есть с Китаем и Ираном, прорабатывается подписание с Индией.

"По многим вопросам мы со странами БРИКС мыслим схожим образом, движемся в едином направлении. В отдельных сферах, таких как инвестиции, цифровизация, маркетинг и кадры – имеется огромный потенциал для сотрудничества.

Уверен, что все обозначенные планы реализуются в скором времени и наши совместные проекты внесут значительный вклад в развитие не только туристической отрасли, но и смежных отраслей, таких как образование, транспорт, инновации и цифровые технологии", - добавил министр.

Встреча министров туризма стран БРИКС впервые проходит в Москве 21 июня. В ней принимают участие представители России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики.

/TOURBUS.RU